Mr. Kilombo, entre el caos vital y el "antidisco"

Los embrollos, los líos, la indecisión, el imprevisto y lo caótico también pueden contener bellezas. No solo atrae el orden, menos al ser humano, que es confuso por naturaleza. Los cosquilleos nacen por lo incontrolable, la piel se eriza bajo sorpresa. Son sensaciones, pensemos, satisfactorias, pero siempre y cuando no se pierdan de vista ciertas bases, por aquello de tener los pies en el suelo. Miki Ramírez, de nombre artístico Mr. Kilombo, es un ejemplo de esa vida supeditada a lo espontáneo, subordinado a la vorágine. Por ello su nuevo álbum no podía tener otro nombre que el de "Todo este caos". Es el quinto de su trayectoria y, explica a este diario, "el antidisco, porque su creación misma fue caótica. Trabajaba con unos productores, luego venían otros, luego cambiaba de músicos por estar de viaje... Ha sido todo lo contrario a tener un equipo fijo". Eso, unido a que "la vida general es un caos, porque vivimos entre contradicciones, me daba un buen paraguas para titular el disco y una de las canciones". El resultado son 12 nuevos temas que se reúnen con una misma coherencia, pero que nacieron de forma individual y con una mezcla de temáticas. Todas ellas, eso sí, giran en torno a lo cotidiano, a lo que es vivir y ser conscientes de ello.

Mr. Kilombo le canta a la amistad desde dos lugares: "El caso de 'En peligro de extinción' va sobre esa gente que escasea, que es hogar, mientras que en 'Asuntos pendientes' hablo de quien envenena, porque te lleva a hacer locuras, una amistad más picante". Le canta a la verdad, a la importancia "de priorizarse, de apostar por decir las cosas, sin tener excesivo cuidado ni demasiado filtro. Eso suele sentar muy bien y ayuda bastante", opina el cantante. ¿La experiencia elimina el miedo a decir lo que se piensa? "Lo veo al contrario", opina Kilombo, "cuando arrancas y te escucha menos gente, no piensas en qué opinarán. Sabina dice que sacar un disco nuevo es volver a someterte a una reválida con el público. Es una presión natural, y me gusta minimizarla, porque si no te hace menos libre creativamente, te hacen callarte. Este disco, quiero pensar, está hecho con mucha libertad", asegura.

Un proyecto de repertorio

El artista evoluciona, por tanto, sin filtros, pero sí consciente de que un quinto álbum no es sencillo, por ese afán lógico de los músicos de experimentar para seguir innovando. No se trata tanto de sentarse a escribir 12 nuevos temas, "sino más bien de investigar, aprender ritmos nuevos, leer, ver películas, nutrirme", dice el músico. Y ello permite que un disco vuelva a ser llamativo, y a la larga que un directo sea sólido: "Nos hemos convertido en un proyecto de repertorio. No me preocupa el hit ni la visibilidad de una canción, sino que cuando veo un hueco que rellenar, me pongo corriendo con ello".

"Todo este caos" suena, por tanto, al sello intrínseco y vivo de Mr. Kilombo, pero también tiene mucho de aire fresco. "Juego con nuevos juguetes", dice el cantautor, "hay merengue y cumbia, y en 'Huye' hemos hecho un disparate absoluto, que imagino que nadie se esperaba. Me divierte decorar la identidad de un disco, ponerle color a algo ya construido. A veces acierto, otras es un lío... ahí está la gracia". Ahora, vuelta al escenario: "No tengo una sensación de cansancio en absoluto", confiesa, y ya se encuentra girando hasta noviembre, pasando por cada punto de la geografía española.