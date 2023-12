Mad Cool sí se celebrará en 2024

Mad Cool se celebrará en 2024 en Madrid según lo previsto. La publicación de un mensaje en redes en el que el festival emplazaba a sus seguidores a volver a verse en 2025 generó revuelo entre los aficionados, pero según informaron a este periódico fuentes cercanas a la organización del evento, Mad Cool no corre peligro.

La reacción fue casi viral. El mensaje, con la icónica noria de fondo del festival, que ha sido trasladada a sus tres ubicaciones, decía: "See you in 2025", es decir, "nos vemos en 2025", con lo que muchos fieles del festival se echaban las manos a la cabeza. Las dudas acerca de la viabilidad del último recinto del festival servían de justificación para los escépticos. Muchos ya hablaban de la explosión de la burbuja festivalera. Pero no. Pronto se anunciarán los nombres que visitarán Madrid en julio de 2024.