Madonna mantendrá sus conciertos en Europa: Barcelona se salva

Recuperada ya de la infección bacteriana que la llevó a ingresar en le UCi en Nueva York, Madonna ha anunciado que su intención es retomar la actividad en el directo, en parte, como estaba prevista. Si bien no podrá realizar como tenía previsto el arranque de la gira en Estados Unidos y Canadá, gracias a su buena evolución, su intención es mantener el tramo europeo del tour y reprogramar la primera parte de la gira, unos 50 conciertos, que empezaban la próxima semana. De esta manera, el concierto de Barcelona, programado para los días 1 y 2 de noviembre, podría celebrarse.

La noticia saltó hace apenas tres semanas, cuando las alarmas se encendieron por una "infección bacteriana grave" que la llevó a estar intubada. Se temía no solo lo peor para la gira The Celebration Tour, que repasa cuatro décadas de carrera de la artista, sino por su propia integridad física. Los representantes de la cantante de "Like a Virgin" anunciaron que la gira quedaba en suspenso. Sin embargo, gracias a una rápida recuperación, la estadounidense quiere volver a donde lo había dejado.

La cantante de 64 años hizo público un comunicado dirigido a sus fans en su cuenta de Instagram, que suma más de 19 millones de seguidores. “Gracias por vuestras energías positivas. Por vuestras oraciones y palabras de recuperación y ánimo. He sentido vuestro amor”, escribía. “Estoy en el camino de la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida”. Según sus propias palabras, su “primer pensamiento al despertar en el hospital” fue para sus hijos. El siguiente, para sus seguidores. “El segundo fue que no quería decepcionar a nadie que había comprado entradas para mis conciertos. Tampoco a quienes habían trabajado de manera incansable conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a nadie”, escribía más adelante. “Mi foco ahora está puesto en mi salud y en ir estando cada vez más fuerte, y os aseguro que volveré tan pronto como sea posible”. “El plan en este momento es reprogramar la parte de la gira de Norteamérica y empezar en otoño en Europa”. “No podría estar más agradecida por vuestro cuidado y apoyo”.

La gira europea arranca el 14 de octubre, con cuatro noches seguidas en Londres, y después, París, Ámsterdam, Berlín y España, adonde regresaba después de ocho años: el 1 y el 2 de noviembre tenía previsto volver a Barcelona. Todos sus fans esperan que así sea.