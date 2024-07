Mocedades y un pedacito de México

Más de 125 años de trayectoria tienen a sus espaldas Mariachi Vargas de Tecalitlán, la institución, en palabras de su líder Carlos Martínez, «más longeva del folclore mexicano». Su música ha llegado a China, Japón, Corea, Alemania, Italia, Praga y diferentes países de Latinoamérica, y ahora aterriza en España. Lo hace, además, de la mano de otra institución musical, pero esta vez de nuestro país: Mocedades, que lleva casi 60 años haciendo música y aún no han actuado en el Teatro Real. ¿Cómo se explica que este grupo no haya pisado el templo más icónico de España? Apunta la banda, hoy integrada por Izaskun Uranga, Javier Garay, Luis Hornedo, Itziar Ibarrondo, Belén Esteve y Aitor Melgosa, que «por estas tablas han pasado los mejores artistas del país, clásicos o no. Por ello, es una gran responsabilidad subirnos por primera vez a ellas, y lo hacemos con mucha emoción». Un estreno que mejora, aseguran, al darse junto con Mariachi Vargas: ambas instituciones históricas actúan el sábado en el Real. Un concierto histórico, cargado de años de experiencia musical, y donde se unirán las prestigiosas musicalidades de diversas y potentes voces.

Destaca Martínez que llegar a ser Mariachi Vargas es como «alcanzar la meta de la música mexicana. Es una gran responsabilidad, sobre todo, el llevar México a otro país. Pero también es un gran compromiso, porque debemos elevar la figura del mariachi a lo más alto». Y, para ello, «influye muchísimo el talento. Hay que amar lo que se hace, pero es importante tener una gran voz, así como muchos años de estudio. La exigencia en esta formación es muy alta, lo que hace que la calidad se mantenga». Unos cantos que, unidos a los de Mocedades, asegura, «concluyen en un concierto donde habrá una musicalidad única. Estamos orgullosos de poder traer un pedacito de México a Madrid, y de esta manera».

Sin seguir modas

Mariachi Vargas han pasado de realizar una intensa gira con Luis Miguel a subirse, pronto, a un escenario con Mocedades. Recuerda el grupo que «la primera vez que coincidimos con ellos fue en Guadalajara, y entonces ya tenían preparado un popurrí de nuestras canciones». En el concierto interpretarán, por tanto, sus clásicos, como «Eres tú», así como otros temas que ya han versionado anteriormente con otras grandes voces, como las de Gloria Trevi, David Bisbal o Plácido Domingo.

Lo de Mocedades es una cuestión de tradiciones pues, aseguran, «no somos de modas porque, si no, no hubiéramos trascendido durante todos estos años. Lo importante de una carrera artística es no ser tan efímero como ahora lo es la música». Algo estarán haciendo bien, dicen, cuando sus canciones llegan e inspiran a personas y artistas de diversos países, especialmente de México: «Allí tenemos clubes de fans de gente joven, y es un país al que desde España se le tiene mucho cariño», asegura el grupo.

A lo que Martínez añade que, efectivamente, «y a fin de cuentas, tenemos unas culturas que son hermanas, y todas esas influencias, de España para nosotros y viceversa, son las que van a brillar sobre el escenario».