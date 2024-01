Muere Frank Farian, responsable de éxitos como "Daddy Cool" y el fiasco de Milli Vanilli

El productor alemán Frank Farian, creador de Boney M en la década de los 70 y responsable del escándalo en torno al dúo Milli Vanilli, popular en los 80 ha fallecido a los 82 años en su casa en Miami. El músico, cuyo nombre real era Franz Reuther, era uno de los productores de mayor éxito de la historia gracias a canciones como "Daddy Cool" o "Rasputin", que le hicieron vender más de 800 millones de discos.

Nacido en la localidad de Kirn an der Nahe, en el estado federado de Renania-Palatinado (oeste) el 18 de junio de 1941, donde Farian fundó su primera banda de rock -Frankie Farian & die Schatten- en 1961, informa EFE. A finales de los sesenta firmó su primer contrato discográfico como solista y logró su primer número uno en 1976 con "Rocky". El periodo de mayor éxito en su carrera comenzó cuando a mediados de los 70 fundó la formación de música disco Boney M, que llegó a vender más de 150 millones de discos, entre ellos más de 60 millones de singles con temas como "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Daddy Cool" y "Ma Baker".

A finales de la década de 1980, celebró otro gran éxito como productor, con el dúo Milli Vanilli, y éxitos como "Girl You Know It's True" y "I'm Gonna Miss You", aunque después salió a la luz que los dos integrantes de la formación, Rob Pilatus y Fab Morvan, no eran los que cantaban y se limitaban a hacer 'playback' y bailar. En diciembre pasado se estrenó en los cines la película "Girl You Know It’s True", de Simon Verhoeven, basada en el escándalo en torno a Milli Vanilli y en la que el actor alemán Matthias Schweighöfer encarna a Farian.

Durante su larga carrera, Farian trabajó con diversos artistas y agrupaciones como Stevie Wonder, Meat Loaf, Terence Trent d'Arby, La Bouche, No Mercy y Far Corporation, entre otros.