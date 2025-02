Muere Jerry Butler, leyenda del soul y miembro deThe Impressions

Jerry Butler, uno de los principales cantantes de soul de los años 60, cuyo barítono rico e íntimo adornó éxitos como «For Your Precious Love», «Only the Strong Survive» y «Make It Easy On Yourself», ha muerto a los 85 años. La sobrina de Butler, Yolanda Goff, declaró al "Chicago Sun-Times" que Butler falleció este jueves en su casa de Chicago. Butler era un antiguo comisionado de la junta del condado de Cook que seguía actuando los fines de semana y se identificaba como Jerry «Iceman» Butler, un apodo del mundo del espectáculo dado por su estilo discreto.

Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y tres veces nominado a los premios Grammy, Butler era la voz de dos grandes centros de la música soul: Chicago y Filadelfia. Junto con su amigo de la infancia Curtis Mayfield, ayudó a fundar el grupo de Chicago Impressions y cantó el tema principal del gran éxito «For Your Precious Love», una emotiva balada con influencias evangélicas que convirtió a Butler en una estrella antes de cumplir los 20 años. Una década más tarde, a finales de los 60, se unió al equipo de producción de Kenneth Gamble y Leon Huff, con sede en Filadelfia, que trabajó con él en «Only the Strong Survive», «Hey Western Union Man» y otros éxitos. Sus álbumes «Ice on Ice» y «The Iceman Cometh» se consideran los primeros modelos de las producciones bailables y llenas de cuerdas que se convirtieron en el clásico «Sonido de Filadelfia».

También destaca la faceta de Butler como compositor. Colaboró con Otis Redding en «I've Been Loving You Too Long», una balada emblemática de Redding, y con Gamble y Huff en «Only the Strong Survive», que más tarde versionaría Elvis Presley, entre otros. Sus créditos también incluían «For Your Precious Love», «Never Give You Up» (con Gamble y Huff) y «He Will Break Your Heart», que Butler ayudó a escribir después de empezar a pensar en los novios de las groupies que conoció en la carretera.

Portada de un álbum de The Impressions

En grupo y en solitario

Butler era hijo de aparceros de Mississippi que se trasladaron al norte, a Chicago, cuando tenía tres años, como parte de la «Gran Migración» de negros del sur. De niño le encantaba todo tipo de música y era tan buen cantante que un amigo le sugirió que acudiera a un lugar de culto local, la Iglesia Espiritualista de las Almas Viajeras, presidida por el reverendo A.B. Mayfield. Su nieto, Curtis Mayfield, pronto se convirtió en un amigo íntimo. (Mayfield murió en 1999).

En 1958, Mayfield y Butler, junto con Sam Gooden y los hermanos Arthur y Richard Brooks, grabaron «For Your Precious Love» para Vee-Jay Records. El grupo se autodenominó The Impressions, pero Vee-Jay, deseosa de promocionar a una estrella individual, anunció la canción como de Jerry Butler y The Impressions, lo que provocó el distanciamiento entre Butler y los demás intérpretes y una inesperada carrera en solitario.

«La fama no me cambió tanto como cambió a la gente que me rodeaba», escribió Butler en sus memorias “Only the Strong Survive” ("Sólo los fuertes sobreviven"), publicadas en 2000.

Una de sus primeras actuaciones en solitario fue una versión en 1961 de «Moon River», el tema de «Desayuno con diamantes». Butler fue el primer intérprete que alcanzó las listas de éxitos con lo que se convirtió en un estándar del pop, pero «Moon River» se asociaría con Andy Williams después de que el cantante fuera elegido para interpretarla en los premios de la Academia, un desaire que Butler resintió durante mucho tiempo. Sus otros éxitos en solitario, algunos grabados con Mayfield, incluyeron «He Will Break Your Heart», «Find Another Girl» y «I'm A-Telling You». En 1967, su estilo formal parecía pasado de moda, pero Butler quedó impresionado por la nueva música que salía de Filadelfia y recibió permiso de su discográfica (Mercury) para trabajar con Gamble y Huff. La química, recuerda Butler, era tan «feroz» que escribieron éxitos como «Only the Strong Survive» en menos de una hora.

En la década de 1980, la carrera de Butler se había desvanecido y se interesaba cada vez más por la política. Animado por la elección en 1983 de Harold Washington, el primer alcalde negro de Chicago, se presentó con éxito a la Junta del Condado de Cook en 1985 y fue reelegido en repetidas ocasiones, incluso después de apoyar una polémica subida del impuesto sobre las ventas en 2009. Se retiró de la junta en 2018.