Nick Cave rechazó colaborar con Morrisey en un tema anti-woke

En una reciente respuesta a un fan en su plataforma Red Hand Files, Nick Cave ha revelado que rechazó una invitación para colaborar en una nueva canción con Morrisey, ex líder de The Smiths, que le propuso participar en una canción que no fue del agrado del australiano, que calificó la letra como "una diatriba anti-woke innecesariamente provocadora y un poco tonta". Eso sí, Cave reconocía el talento de Morrissey, al que considera “probablemente el mejor letrista de su generación” y enfatizó su aprecio por el exlíder de The Smiths, describiéndolo como “indudablemente una figura compleja y divisiva, alguien que disfruta molestar a la gente”.

Según Cave, la negativa a esta colaboración, además de deberse a la escasa calidad lírica del tema, se debe también a su posición sobre la relación entre música y política. Cave detalló que, aunque en cierto nivel podía compartir el sentimiento detrás de la canción, no era algo que le interesara. “Intento mantener la política, sea cultural o de otro tipo, fuera de la música en la que participo. Siento que tiene un efecto disminuyente y es antitético a lo que intento lograr”, escribió Cave en su sitio.

En una información publicada en "The Guardian", la canción escrita por Morrissey incluía, además, “una larga e irrelevante introducción de bouzouki griego”, lo que sumó a las razones de Cave para declinar la colaboración. A pesar de la negativa, Cave elogió la capacidad lírica de Morrissey, describiéndolo como “el más extraño, divertido, sofisticado y sutil” de su generación.

Nick Cave, que se ha autocalificado como "conservador" en terrenos ideológicos ha manifestado opiniones críticas sobre ciertos aspectos de la cultura “woke” y la cultura de la cancelación. “Independientemente de las intenciones virtuosas de muchos temas woke, me provoca rechazo la falta de humildad y la seguridad paternalista y doctrinal de sus afirmaciones”, dijo en una entrevista en 2019. Un año después, calificó la cultura de la cancelación como “una mala religión descontrolada”.

Cave ha asegurado que apoya la justicia social pero no está de acuerdo con los métodos empleados para alcanzarla, como silenciar o cancelar personas. “Falta misericordia, falta perdón. Esto va en contra de lo que creo fundamentalmente a nivel espiritual”. En su interacción con los seguidores a través de su blog personal, el australiano reflexionó sobre el poder de la música para llenar el vacío existencial humano, describiendo ese sentimiento como “la esencia de ser humano… una sensación de incompletitud, de abandono, de que algo falta”. “Nos sentimos completos cuando escuchamos música que amamos, mientras nos guía hacia la bondad de las cosas”. Añadió que la música de Morrissey, a pesar de su tono a veces cínico o desencantado, cumple precisamente esa función: “nos conduce hacia lo verdadero”.

Actualmente, ambos artistas se encuentran de gira por Europa durante el verano. Cave no pasará por España, mientras que Morrisey canceló recientemente el concierto que tenía previsto dar en Las Noches del Botánico de Madrid.