Rosalía estrena el tema 'Omega' para celebrar su 32º cumpleaños

Rosalía nació el 25 de septiembre de 1992 en el municipio barcelonés de San Esteve Sesrovires. Para festejar su trigésimo-segundo cumpleaños, la cantante catalana ha estrenado un nuevo sencillo titulado 'Omega' junto al artista manchego Ralphie Choo, emergente en el mundo de la música electrónica y el trap.

La internacional cantante no pudo escoger mejor marco para la puesta de largo de su 'Omega', entre la copla y lo sentimental de la balada: a las 12 horas de anoche sonaban los primeros acordes de la flamante canción, que ya había adelantado parcialmente por redes sociales, en el festival piromusical de las fiestas de la Mercè de Barcelona capital, a los pies de la montaña mágica de Montjuic.

'Omega', que se refiere a la última letra del alfabeto griego, llega un año y medio después de estrenar el EP 'RR' junto al artista portorriqueño Rauw Alejandro, y tras concluir el pasado mes de abril su gira de festivales por el continente americano.

La letra de 'Omega' (cuyo videoclip ya supera las 260.000 reproducciones en Youtube) dice: "Tú y yo perdíos / entre amapolas, / tus ojos relucen, / son dos pistolas. / Las lenguas se abrazan, / ya no están solas, / en la memoria me has disparao".