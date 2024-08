Rosalía regresa y lo anuncia con una doble sorpresa musical

Rosalía está de vuelta y lo hace enloqueciendo una vez más a sus fans con una doble sorpresa. La primera, "New woman", una colaboración con la cantante Lisa, integrante del exitoso cuarteto de K-pop Blackpink. El tema se estrenará el próximo jueves 15 de agosto en todas las plataformas de streaming. La noticia fue difundida a través de una publicación en Instagram que generó un enorme revuelo entre los seguidores de ambas artistas.

La cantante catalana ha filtrado, además, un fragmento de una nueva canción: "Hasta aquí hemos llegado". Durante unos segundos ha dejado escuchar un avance de lo que será su “nueva era musical”: "'Por to' lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía, inmaculá' / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa cantar, no canto pa' vivir / Ni una era será flop en mi porvenir / Puta soy la Rosalía, solo sé servir / La noche estrellá, así sea / Hasta la madrugá, que así sea".

Será su primer trabajo después de dos años sin sacar ningún disco. Esta semana publicó un tuit en el que invitaba a sus casi cinco millones de seguidores en X a un directo en su cuenta de Instagram. "Puede ser que te enseñe algo, cariño, déjame que me haga las uñas", contestó a las peticiones de las personas conectadas. Antes de dar la sorpresa, la artista y dos amigos charlaron sobre cómo terminar una relación o sobre su cabello rizado. Después, encendió un cigarrillo, apretó el botón de su portátil, acercó el micrófono de su móvil y empezó a sonar una canción con sonidos trap, reguetón, rap, flamenco y electrónica. Es solo el aperitivo de lo que llegará: "Hasta aquí hemos llegado. Esto es el preview, cariño, y es todo lo que podemos enseñar hoy", indicó.

Han pasado más de dos años desde que publicó "Motomami" y uno desde el final de su gira mundial. Con este trabajo el éxito en los escenarios fue absoluto. Desde "Pitchfork" a "New York Times", la crítica lo elogió como lo mejor de 2022. También la edición americana de la revista “Rolling Stone” la eligió para su portada de enero después de seleccionarla entre lo mejor del año.

La portada de "Rolling Stone" con Rosalía Rolling Stone

La artista catalana publicó en 2019 "El mal querer" en España y lo promocionó de una forma modesta, sin sospechar que su mezcla de flamenco con el hip hop y la electrónica tendría la respuesta abrumadora que tuvo por parte del público y de la crítica.

Billie Eilish y Rosalía SONY MUSIC

Desde entonces ha demostrado su gusto por explorar mezclando diferentes sonidos y estilos y colaborando con artistas internacionales como Travis Scott, J Balvin y Billie Eilish. El dúo con Lisa es ya uno de los momentos más esperados del verano.