“Motomami”: las claves del nuevo disco de Rosalía

Apunta a ser una ruptura. Tanto con los sonidos que ha ofrecido anteriormente, como con los cánones de la música. Este viernes Rosalía lanza “Motomami”, su nuevo y esperado disco, que parece no tener nada que ver con “El mal querer” (2018) o “Los Ángeles” (2017). De los sencillos que ha ido lanzando, la artista ha demostrado que la de “Motomami” es una nueva etapa, compuesta por 16 canciones y que se despega de lo que hasta ahora habíamos conocido de Rosalía.

La artista ha avanzado estas últimas semanas que se trata de un álbum feminista, de canto hacia las mujeres, y el nombre tiene que, más allá de con su madre, que siempre iba en moto, según explicó a “El País”, con una forma de ser. “Una motomami destruye con gusto sus obras anteriores para dar paso a las obras siguiente. Cuida a otras motomamis. Te abraza y es mejor que abrazar un peluche. Una motomami sabe quien es, y lo lleva por delante porque es brava”, explicó Rosalía en su Twitter, donde ha ido dosificando claves del álbum.

A una motomami no le importa mancharse las manos cuando las pone dentro del motor para ajustarlo🏎11/20 — R O S A L Í A (@rosalia) March 9, 2022

De “Motomami” ya hemos podido escuchar “Saoko”, “La Fama” -junto a The Weekend-, y “Chicken Teriyaki”. Esta fue la última canción que hizo pública, y el pasado fin de semana la cantó por primera vez en directo en Estados Unidos, en el programa “Saturday night live”, así como también entonó el tema que canta junto a The Weeknd. En cuanto al resto, el viernes 18 de marzo se podrán escuchar vía física y digital, por lo que lo único que conocemos ahora son sus títulos, que también los reveló la cantante en sus redes sociales.

Lista de las canciones que componen "Motomami" ‘Saoko’ ‘@Oczono’ ‘La Fama’ feat. The Weekend ‘Bulerías’ ‘Chicken Teriyaki’ ‘Hentai’ ‘Bizcochito’ ‘G3 N15′ ‘Motomami’ ‘Diablo’ ‘Delirio de grandeza’ ‘Cute’ ‘Como un corazón’ ‘Abcdefg’ ‘La combi Versace’ feat. Tokischa ‘Sakura’

La atención alrededor de la nueva creación de Rosalía es cada vez mayor, y es que las expectativas son tantas como las críticas que ha recibido cada adelanto. A “Motomami” se le ha señalado por la gran diferencia estilística que guarda con “El mal querer”, el último disco de la cantante con el que su fama se alzó a nivel internacional. Su fusión del flamenco con su propio sello hizo de Rosalía una artista única, rompedora, que agitó el panorama musical y creó un movimiento entre sus seguidores.

No obstante, por lo que se ha conocido de “Motomami”, no es que el ritmo flamenco brille por su ausencia -quizá el resto de canciones nos guarden una sorpresa en este sentido-, sino que los géneros que abarca son totalmente dispares. Y no ha sido este el objeto de crítica, sino más bien respecto a sus letras. En “Saoko” la artista catalana rinde homenaje al reguetón, con unas pinceladas de Jazz, mientras que en “La Fama” opta por la bachata.

“Pienso que a veces la gente tiene una idea de quiénes son los demás muy rígida”, expresó Rosalía a Genius en una entrevista, “las personas estamos en constante cambio y transformación”. Por tanto, continúa haciendo alarde de su emoción de cara al cercano lanzamiento del álbum, que contará el mismo viernes 18 con una presentación oficial a través de Tik Tok. A la 01:00 hora española, las 16:00 en Estados Unidos, las 18:00 en México y las 21:00 en Argentina, Rosalía cantará “Motomami” en “una actuación muy especial”, aseguraba, al mismo tiempo que el álbum ya estará disponible para su escucha.