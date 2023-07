Rufus Wainwright: activismo en el Teatro Real

Su voz es exquisita. Es cálida, certera, atrevida, envolvente. Poco más le hizo falta a Rufus Wainwright para embelesar al Teatro Real. El artista neoyorquino actuó anoche en el icónico espacio, en un espectáculo enmarcado en el Universal Music Festival, y en el que ofreció al público madrileño el show de su último disco, "Folkocrazy". Acompañado de una banda también excelente (guitarra, piano, contrabajo, percusión, violín y coros), el artista salió al escenario con un vestido negro largo, un fular azul claro y unos calcetines rojos. Un atuendo folclórico si alzamos la vista a sus raíces, y que acompañó a un sobrio y emocionante espectáculo que fue marcado por la versátil voz de Wainwright, así como por un contraste de ritmos, entre baladas y folk clásico. Durante poco más de hora y media, se sucedieron canciones del citado álbum, así como algunas versiones de grandes artistas o temas del próximo disco que, asegura Wainwright, está grabado y a punto de salir a la luz.

Este espectáculo es una de las tres visitas de Wainwright a España: el lunes tocó en el Festival Grec de Barcelona, así como mañana lo hará en el Pedra Viva de Menorca. Todo ello, con el objetivo artístico y musical de revisitar clásicos del folk norteamericano, como los temas de Neil Young ("Harvest") o the Mamas & the Papas ("Twelve-Thirty Young Girls Are Coming to the Canyon"). De esta última, además, señalaba el cantante que, por su estilo y por su letra, se trataba de una canción escrita en los años 60, "cuando podías hacer lo que te daba la gana".

Es un trabajo muy personal para Rufus Wainwright y una vuelta total a sus raíces familiares, y a su infancia, ya que es hijo de los músicos de folk Kate McGarrigle y Loudon Wainwright III. Su hermana, Martha Wainwright, es también una cantante de folk y rock. Definido por Elton John en 2004 como "el mayor cantautor del planeta", y su voz de tenor de timbre brillante se desempeña a veces como un crooner, otras como un maestro de la chanson, mientras toca el piano o el piano, y juega con el pop, con la ópera, el musical y cabaret. Anoche, por ejemplo, tocó, entre los agradecidos aplausos del público, "E poi", de Mina, "lo más cercano que voy a llegar al español", advertía entre risas.

Entre la ópera y el folk

Asimismo, Wainwright repasó grandes canciones de su carrera, "Going to a Town" (del álbum "Release the Stars", de 2007) en el que proclama "I'm so tired of you, America", y que también versiona en su último álbum. Por su parte, también cantó la otra cara de la moneda de esta última canción, que es "Shenandoah", en la que demuestra, ha dicho, su amor por Estados Unidos, en este caso por sus paisajes. También ha cantado una versión folk de una de las arias de su ópera "Hadrian", que presentó, precisamente el año pasado, en este mismo escenario, lo que ha definido como "una de las mejores experiencias" de su vida y por la que se ha mostrado muy agradecido. Los bises incluyeron una emocionante canción a capella de todos los integrantes del grupo "sin micrófonos, como en el folk", que la estupenda acústica del teatro ha favorecido. Para terminar, solo al piano, Wainwright ha bordado la clásica "The Art Teacher", de "Want Two" (2004).

Anoche, por tanto, el Teatro Real fue una auténtica celebración de la música, orquestada por un artista que no escondió su activismo y su amor por la Tierra, y donde asistieron personajes como Pedro Almodóvar, Salvador Calvo, Álex García, Macarena García, Ernesto Alterio, Nathalie Poza, Julián López, María Hervás, Álvaro Morte y Pedro Alonso, así como las presentadoras de televisión Ana Morgade y Raquel Sánchez Silva.