Shawn Mendes anuncia gira europea con una fecha en España

El cantante canadiense Shawn Mendes, de 26 años, vuelve a girar. Ha anunciado una nueva gira por Europa y Norteamérica, que se celebrará durante este mismo año bajo el título "On the road again". Los conciertos ofrecerán un repertorio que abarcará toda la carrera del músico, interpretando sus éxitos de la última década. Desde su primer álbum hasta su último lanzamiento, Mendes recorrerá distintos puntos del mundo con una única parada en España: será el 26 de agosto de 2025 cuando aterrice en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas para el concierto en la capital estarán a la venta a partir del viernes 6 de junio a las 10:00h, a través de la web oficial del artista, así como de la página de Doctor Music o en entradas.com. Los precios oscilarán entre los 45 y los 155 euros, mientras que todas las entradas contarán con un asiento reservado. También habrá Preventa del Artista desde el miércoles 4 de junio a las 10:00h hasta el viernes 6 de junio a las 9:59h, así como se podrán adquirir entradas en la preventa de Spotify Fans First a partir del jueves 5 de junio a las 10:00h.

"Siento que el tiempo que he estado alejado me ha permitido volver y reconocer y recordar lo increíblemente especial que es poder dar conciertos. Es un honor y estoy más que agradecido de que sigáis viniendo después de 10 años con tanto cariño", ha expresado Mendes, ganador de varios discos de Platino y nominado a los Grammy.

La gira arrancará en 5 de agosto y se extenderá durante todo el otoño. Será cabeza de cartel en festivales como el Lollapalooza en India, Argentina, Chile y Brasil. La parte europea del tour comenzará en Cracovia y pasará por Londres, Ámsterdam y Madrid, entre otras ciudades. La gira llegará a Norteamérica a finales de septiembre, con conciertos en Toronto, Nueva York y Chicago, antes de que termine en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles. En Europa, Shawn estará acompañado por los artistas MARO y Lubiana.

A través de redes sociales, Mendes también ha explicado que "descubrí la música de Maro hace algunos años y enseguida se convirtió en una de mis artistas favoritas. Para ser sincero, estoy muy emocionado de que se una a nosotros. Al igual que Lubiana, me deja boquiabierto y encarna todo lo que defiendo como artista. Y, por último, este ser humano increíblemente talentoso y humilde, mi hermano Eddie, se unirá a nosotros en Norteamérica".