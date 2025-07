Muere Connie Francis, la leyenda del pop de los 60 que resurgió gracias a TikTok con su 'Pretty Little Baby'

La industria musical despide a una de sus voces más emblemáticas. Connie Francis, icono del pop en los años 50 y 60, ha fallecido a los 87 años, según confirmó su amigo Ron Roberts, responsable del sello Concetta Records, en una emotiva publicación en redes sociales. “Con gran pesar y profunda tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis. Sé que Connie aprobaría que sus fans sean de los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más detalles próximamente”, escribió.

Francis marcó un antes y un después en la música estadounidense al convertirse en la primera mujer en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100, en 1960, con la canción Everybody's Somebody's Fool. Posteriormente, fue la primera artista femenina en lograr que tres de sus canciones alcanzaran este primer puesto en la lista.

Aunque su mayor popularidad tuvo lugar hace más de seis décadas, su música volvió a captar la atención del público recientemente gracias a la plataforma TikTok. El tema Pretty Little Baby se viralizó, acumulando más de 30 millones de reproducciones y llegando a colarse entre las canciones más escuchadas en Spotify y iTunes. Sorprendida por este inesperado renacer, Francis se sumó a la red social para agradecer el apoyo de sus nuevos fans: “Estoy atónita y emocionada”, dijo en un vídeo.

Una estrella internacional con voz para todos los idiomas

Durante su apogeo, fue pionera en publicar álbumes en múltiples idiomas, entre ellos español, alemán, yidis, rumano, italiano e incluso irlandés. Uno de sus mayores logros internacionales fue el tema Die Liebe ist ein seltsames Spiel, que alcanzó el número uno en Alemania Occidental y la consagró como una estrella global. Sus canciones llegaron incluso a la Unión Soviética y a Yugoslavia.

En 1974 denunció haber sido víctima de una agresión sexual durante una estancia en un motel de Nueva York. Aunque no se identificó al culpable, ganó una demanda contra la cadena hotelera y recibió una compensación de 2,5 millones de dólares. El episodio tuvo un fuerte impacto en su vida, y solo volvió a grabar un álbum, Who's Happy Now?, en 1978.

A comienzos de los años 80, una operación nasal le provocó la pérdida temporal de la voz, y poco después sufrió la pérdida de su hermano, asesinado por la mafia. Todo ello la llevó a alejarse del foco mediático. En 1984, relató sus vivencias en la autobiografía Who's Sorry Now?, que se convirtió en un éxito editorial. Años más tarde, publicó una segunda memoria, Among My Souvenirs (2017), antes de anunciar su retiro definitivo en 2018.

A pesar de las dificultades, Francis nunca abandonó del todo los escenarios. Durante décadas siguió actuando, especialmente en Las Vegas, y mantuvo un estrecho vínculo con sus seguidores. Hace apenas unas semanas, había compartido en Facebook que se encontraba recuperándose tras ser hospitalizada por fuertes dolores. “Después de una buena noche de descanso, me siento mucho mejor”, escribió el 4 de julio.

Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y una carrera que rompió barreras culturales, lingüísticas y de género, Connie Francis deja un legado inmenso. Su voz, capaz de emocionar a varias generaciones, volverá a escucharse cada vez que alguien pulse “play” en alguna de sus canciones.