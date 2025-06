"Something beautiful", la película de Miley Cyrus, llega a los cines españoles

La música siempre ha funcionado en el cine. Y no sólo como banda sonora. También a través de proyectos como el que aterriza este mes de la mano de Miley Cyrus. La cantante estadounidense ha creado una experiencia musical y cinematográfica titulada "Something Beautiful". Una ópera pop única en su género, ofreciendo a lo largo de un metraje audiovisual trece neuvas canciones originales de su recién lanzado nuevo álbum. Una cinta que ha contado con la mezcla de Alan Meyerson ("Dune Part One") para su estreno en cines.

La película, producida por Miley Cyrus, XYZ Films y Panos Cosmatos, y dirigida por la propia artista junto a Jacob Bixenman y Brendan Walter, se estrenará en las salas de cine españolas el 27 de junio. Tan sólo habrá oportunidad en una fecha -ya están las entradas a la venta- para disfrutar de la proyección especial, en más de 60 salas repartidas por España.

Define Cyrus este proyecto como un sueño "hecho realidad: la moda, el cine y la música original coexistiendo en armonía. Mis co-creadores son todos genios por derecho propio: desde los maestros del sonido, Shawn Everett y Alan Meyerson, hasta uno de los directores más singulares del cine, Panos Cosmatos, como productor", ha señalado la cantante. "Cada colaborador ha utilizado su experiencia para hacer realidad esta fantasía", ha añadido.

El noveno álbum de la artista, también llamado "Something Beautiful", vio la luz el pasado 30 de mayo, y fue recibido como una ópera pop experimental, en la que explora la estética y musicalidad al mismo tiempo que redefine la belleza: "La palabra 'bonito' ('beautiful') es tan individual como única. Para cada uno de nosotros lo bello puede ser taqn diferente... podría ser un recuerdo, un objeto, un regalo", explicó la artista tras la proyección del documental en Nueva York.