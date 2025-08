¿Por qué no se ven entierros chinos en España? Un chino lo revela: “No nos los comemos”

La comunidad china está muy presente en España desde hace décadas. Solo en la capital viven alrededor de 35.000 personas de nacionalidad china, cuyo mayor núcleo está en Usera, con alrededor de 9.600 personas. De hecho, se hará un Chinatown que supondrá "la mayor obra de regeneración urbana llevada a cabo en la historia del distrito". El Ayuntamiento ha visto una oportunidad para la ciudad y la obra se enmarca dentro de las actuaciones "de reequilibrio territorial" y pretende "regenerar el tejido residencial de este distrito exterior a la M30 a través de la transformación del espacio público", según se afirma desde Cibeles.

Se ven personas chinas de todas las edades de manera recurrente, especialmente en dicho barrio, pero hay de una que hay bastantes menos, las personas mayores. El usuario @jiajunyin3, conocido como 'El Chico Mercadona', abordó este tema en uno de sus vídeos y explicó que una gran mayoría de chinos mayores opta por volver a China para pasar sus últimos años. Sin embargo, no todos pueden y algunos mueren en España, pero, aun así, apenas se ven entierros chinos en nuestro país.

Un usuario chino que vive en España, conocido como 'El Chino Sevillano', desveló el misterio y reveló mediante un vídeo en TikTok explicó por qué no se ve apenas ningún entierro chino en España pese a la gran comunidad del país asiático que hay en nuestras fronteras.

¿Por qué no se ven entierros chinos en España?

"Entierro chino en España, no se ven... ¿a qué no has visto ninguno", afirma el ciudadano chino que vive en España. Explica el motivo, no sin antes un toque de humor: "Y no, no nos los comemos". Tiene su razonamiento: "Cuando un chino se hace mayor, como ya expliqué (también lo hizo 'El Chico Mercadona') se vuelve a su país a estar en su pueblo natal para honrar a sus antepasados". Sin embargo, no siempre se puede volver a tiempo y ahí explica qué pasa.

"Si la vida se complica y fallece aquí, en España por ejemplo, lo normal es que los familiares muevan cielo y tierra para repatriar la urna", señala. Muchas familias realizan un gran esfuerzo para poder lograr llevar los restos a su casa. "De normal se crema", explica sobre la decisión más habitual tras el fallecimiento de personas chinas. Revela cómo consiguen hacerlo: "Por si alguno no lo sabe, hay pólizas de seguro que cubren la repatriación". Bromea con la repatriación: "Tú sabes, a veces la urna llega antes incluso a China que tu maleta".

¿Madrid o Barcelona? ¿Qué ciudad prefieren los chinos?

Johni Zhang, un empresario hostelero con experiencia en nuestro país, habló en una entrevista sobre el cambio positivo hacia otras culturas que ha experimentado en España. Sin embargo, esta situación no se ha dado igual en todas las ciudades o así lo ha dejado ver cuando le han preguntado por Madrid y Barcelona. "Antes yo prefería Barcelona, pero la verdad que ahora ha cambiado mucho. Madrid ha pasado de no tener turismo a duplicar a Barcelona", afirmó el hostelero. "Ayuso ha hecho mucho", afirmaba Johni Zhang.