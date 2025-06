El talento joven brilla en los Premios de la Academia de la Música: lista completa de ganadores

Es la era de la música en español, y no entiende de edades por su sentido intergeneracional. La segunda edición de los Premios de la Academia de la Música de España, celebrados este miércoles en el Palacio Municipal de Ifema (Madrid), así lo ha ratificado. Artistas consolidados como Leiva, Rozalén o Nathy Peluso se han reunido junto con otros emergentes, como Marlena, Ruslana, Samuraï, Kike M o Biznaga. Un certamen en el que se han reconocido géneros que abarcan desde la electrónica hasta la música clásica, pasando por la urbana, el flamenco o la cantada en catalán, euskera o gallego.

Entre los nominados, partía Valeria Castro como la gran favorita de la noche. La cantautora, que se encuentra inmersa en la gira de su último álbum “el cuerpo después de todo”, acumulaba 7 nominaciones, alzándose con 3 premios. También destacaba Amaia, con 5 nominaciones, quien fue una de las más galardonadas, prueba de hasta qué punto ha destacado el talento joven en los últimos meses: fue Compositora del Año, así como también recibió Canción del Año por “Tengo un sentimiento”. El Mejor Artista Nuevo fue la banda Alcalá Norte, el Álbum del Año ha recayó en Dani Fernández por su disco “La Jauría”, así como Rozalén, entre lágrimas, recogió el gran premio de la gala, a Mejor Artista del Año.

En esta segunda edición, han sido 43 los premios otorgados, dividiéndose la concesión en dos partes. Por un lado, una pre gala en la que se han revelado la mayoría. A lo largo de la tarde, se han concedido casi todos los reconocimientos, exceptuando los más relevanetes, como es el de Artista del Año. Fue más tarde, durante la gala oficial y televisada, cuando se dieron los más prestigiosos. Ésta se ha desarrollado con lo que debería primar en una organizada por esta institución: la música. Presentada por María Peláe y Rodrigo Cuevas, actuales grandes representantes de la canción contemporánea y una dupla que no sabíamos que necesitábamos, se han centrado en rendir homenaje a la música española en todos sus géneros, como una fundamental y única en el mundo. Algo demostrado no sólo por las actuaciones celebradas a lo largo de la noche, sino el planteamiento de las mismas, las cuales han primado la colaboración entre artistas y la reivindicación de este arte como uno que se basa en lo sensorial y lo experiencial.

Brilló el sentido de reunión, de encuentro. Así lo reivindicó Sole Giménez, presidenta de la Academia de Música: “Tradicionalmente la música ha sido un sitio de desencuentro. Hemos estado divididos, y quizá ya sea hora de darnos cuenta de que nos une más de lo que nos separa”. Es el caso de, continuó, “necesidades y reivindicaciones como el desarrollo y avance del Estatuto del Artista, una mejor comprensión de nuestros oficios desde las administraciones… solos uno de los grandes promotores económicos del país, y así lo avalan las cifras”, reclamó ante los asistentes, entre los que se encontraba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La ceremonia se desarrolló en base en las palabras que promulgó la presidenta: destacaron las colaboraciones. Arrancó la gala con “La vida cañón” de Alcalá Norte, que, mientras lanzaban barras de pan, interpretaron junto a Noni, de Lori Meyers. También a modo de arranque, actuaron Derby Motoreta’s Burrito Kachimba junto a Anni B Sweet. Asimismo, actuaron Rozalén y Valeria Castro, regalando uno de los momentos más emotivos de la noche, interpretando “Agua” y, por tanto, homenajeando la obra Jarabe de Palo. Silvia Pérez Cruz y Amaia cantaron “Zorongo gitano”, así como Zahara interpretó su canción “Yo solo quería escribir una canción de amor”, junto a Natalia Lacunza, Delaporte, Baiuca y Ale Acosta.

II Edición de los premios de la Academia de la Música de España JUANJO MARTIN Agencia EFE

Entre otros galardonados, destacan La Plazuela, que se ha alzado con los premios a Mejor álbum de música alternativa por "La Caleta" y a Mejor canción alternativa por "Rumba de los bajos", así como Rozalén, que ha recogido el premio a Mejor álbum pop tradicional por "El abrazo", así como el mismo título le ha hecho merecedora del galardón a Mejor álbum de cantautora. Por su parte, Carlos Raya, productor de "La torre Picasso" de Arde Bogotá, se ha hecho con el premio a productor del año, así como Bego Martín con el de Mejor diseño de álbum por su trabajo en "El último día de nuestras vidas", de Dani Martín. El Mejor evento musical del año ha recaído en Noches del Botánico, la Mejor canción de pop a Amaia por su "Tengo un pensamiento", así como el Mejor álbum de rock a Biznaga, por "¡Ahora!".

Continuaron los premios, y por tanto los discursos de agradecimiento. Destacó el de Pepe de Lucía, hermano del gran guitarrista, que subió al escenario a recoger el galardón a Mejor álbum de flamenco: “De cinco hermanos, me quedé solo. No somos una saga, somos una dinastía. A mi hermano Paco le debo este premio”, expresó. Leiva, por su parte, subió en más de una ocasión, por la Mejor gira y la Mejor canción de rock (“Gigante”). Y no faltó el reconocimiento a la música urbana: el Mejor álbum de este género fue “Grasa”, de Nathy Peluso. “La música te da oportunidades maravillosas en la vida, bendiciones a todos los que dedicamos nuestra vida a eso”, celebró la artista argentina.

Finaliza así una segunda edición de unos reconocimientos que aspiran a ser de referencia dentro del panorama musical español. Aunque despacio y con buena letra, pues aún se encuentran dando sus primeros pasos. La primera entrega de estos reconocimientos se celebraron el pasado año, y fue Arde Bogotá el grupo estrella: se alzaron con seis reconocimientos, entre ellos Mejor nuevo artista o Mejor álbum rock, aportando así un nuevo éxito a su ya icónico álbum "Cowboys de la A3". También La Plazuela aterrizaba en la edición anterior con la misma fuerza que en la recién celebrada: el dúo granadino se hicieron en 2024 con cuatro galardones, a Mejor álbum de música alternativa, Mejor canción alternativa, Mejor álbum de música electrónica y Mejor Canción fusión/interpretación urbana.

Continúan, en definitiva, desde la Academia, bajo ese gran objetivo que es el de ver la música más allá de la experiencia del entretenimiento. Como un arte que debe ser regulado y aplaudido, que debe ser reivindicado a nivel de calidad y talento, y que merece de una institución que vele por su estatus y por mantener una realidad: estamos en la era de la música en español, y por tanto de la creada desde dentro de nuestras fronteras y para todas las generaciones.

Lista completa de ganadores