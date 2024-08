Tormentarama: la lluvia frena Kalorama Madrid, aunque The Prodigy salen al rescate

La intensa lluvia caída a causa de la DANA que atraviesa la Península Ibérica ha sido la gran y casi única protagonista de la jornada de este viernes en la primera edición del festival Kalorama en Madrid, rebautizado por algunos de los asistentes como Tormentarama. Las precipitaciones que en la apertura pasaron de largo sobre IFEMA-Feria de Madrid, sede del evento, sí han enturbiado la continuidad del cartel de la segunda jornada cuando apenas se llevaba celebrada la mitad del programa, lo que ha obligado a cancelar el concierto de Raye y también el de Soulwax, que cerraba la jornada.

En un viernes de temperaturas agradables y en el que la organización no esperaba lluvias, estas se ha hecho presente de manera muy intensa durante el concierto del británico Yves Tumor, lo que ha obligado a los miles de asistentes a buscar refugio a toda prisa en un recinto en el que estos eran mínimos, desde cabinas de baño portátiles a los inseguros bajos de la zona VIP. La organización ha terminado habilitando uno de los pabellones de la feria para que los asistentes pudieran cobijarse de la tormenta, que ha vuelto a arreciar cuando parecía algo pasado. "Esto parerece Gaza", comentaba uno de los asistentes a EFE.

En ese intervalo, provistos solo de paraguas y chubasqueros, medio centenar de personas han aguantado los fuertes embates de la lluvia frente al escenario principal, donde debía celebrarse el concierto de la británica Raye, la máxima galardonada en los últimos Brit Awards y una de las principales apuestas del cartel. Una hora después del inicio previsto para esta cita, recogido todo el montaje que solo aguardaba la salida de la estrella y empapado el escenario, la organización ha comunicado a EFE la cancelación definitiva de la actuación de esta compositora e intérprete.

Transcurridos unos 90 minutos desde la primera tormenta, Kalorama ha ido recuperando la normalidad, primero con el concierto de Overmono, para continuar, pasada la medianoche, con el del otro gran atractivo de la jornada, el rock electrónico y esquizoide de The Prodigy, gran referencia en el cambio de siglo. Kalorama, que abría este viernes sus puertas con artistas como Tristán!, Colectivo da Silva y Judeline, al menos ha tenido tiempo de disfrutar del rock divertido de Yard Act, sobre todo en su segunda mitad, cuando el sonido ha mejorado de manera notable.

The Gossip, en Kalorama Madrid Sergio Albert

Los asistentes también presenciaron una gran actuación de los estadounidenses Gossip, con una Beth Ditto en plenas facultades vocales y que, junto al resto de la banda, ha conectado desde el principio con el público, incluso el que no conocía el grueso de su repertorio gracias a su poderosa garganta y la mezcla de rock e influencias de música disco. Paradójicamente, solo dos horas antes de la tormenta, la locuaz y carismática intérprete, digna heredera de Divine y el universo estético de John Waters, se iba deshaciendo paulatinamente de casi todo su vestuario, incluida su peluca y los botines de cuero, ante el calor que decía estar sufriendo en Madrid.

Como en la primera jornada, pero con una asistencia algo superior, la media de edad del festival se ha aproximado más a los 40 que a los 20 años precisamente por atractivos como esta banda, que fue una de las grandes promesas de la música en los primeros dosmiles gracias a éxitos como "Standing In The Way of Control" o 'Heavy Cross', que no han dejado de sonar en su actuación. Este sábado está previsto que regrese la música a la tercera y última jornada de Kalorama Madrid con Sam Smith, Ezra Collective, Jungle y, sobre todo, la esperada actuación de Massive Attack, en su retorno a Madrid cinco años después.