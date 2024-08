Todo lo que hay que saber sobre "Kalorama", el nuevo festival al que asistir este verano en Madrid

Madrid se prepara para la celebración de un nuevo festival: Kalorama, del que ya se conoce el programa completo de su primera edición, que se celebrará entre el 29 y el 31 de agosto en el Recinto Ferial de Ifema Madrid. El festival contará con la incorporación artística del DJ francés de música house Folamour el jueves 29 de agosto, que se unirá a un amplio cartel con artistas como Sam Smith, The Prodigy, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Peggy Gou, Jungle o The Postal Service entre otros muchos. El festival abraza diversidad de estilos y podrá disfrutarse en tres escenarios diferentes.

El jueves 29 es la jornada inaugural con la apertura de puertas a las 17 horas. En el Escenario Uno el protagonismo recaerá en las guitarras con los efervescentes English Teacher abriendo el festival seguidos de los fulgurantes Nation of Language y una traca final con el indie pop intergeneracional de The Postal Service + Death Cab for Cutie y el indie dance de sabor punk de LCD Soundsystem como grandes reclamos del día.

La elegante electrónica de regusto pop de Joe Goddard dará paso al rock de los 2000 de The Kills en un Escenario Dos que se encargará de cerrar el ya mencionado Folamour con el house y el disco más cálido y alegre. Por su parte el Escenario Tres queda dedicado al clubbing nacional quedando en manos de colectivos como Zsongo Club con Chris Collins & Afri K y EGO TRIP con Lier, Texture & Yoryo a los mandos.

La jornada más ecléctica y experimental será la del viernes 30 de agosto con un Escenario Uno que acogerá las actuaciones de los icónicos The Prodigy con su espíritu ravero inalterable, Raye como la actual reina del R&B y el synth-pop festivo de Gossip. También se disfrutará de la vanguardia de Yves Tumor y la sensibilidad de Tristán! siendo los conciertos de las primeras horas del día.

Una amalgama de estilos que se refleja en el Escenario Dos con las actuaciones de los animosos Soulwax, la atemperada bass music de Overmono, los sorprendentes y atmosféricos Fever Ray, además de las guitarras de Yard Act y el tropicalismo de Colectivo Da Silva. El baile que ofrece el Escenario Tres corre a cargo de fiestas tan reconocibles en la capital como La Luz con Gazzi y Aleksandir; y Antídoto Club de la mano de Yosef, Diego Armando y Maxvll.

El 31 de agosto se pondrá el broche de oro de esta primera edición del festival con un Escenario Uno que será el territorio de propuestas potentes que nos evocan al trip-hop noventero como Massive Attack al pop de Sam Smith pasando por las mezcolanzas jazz de Ezra Collective y el rap crudo y combativo de Huda.

Peggy Gou cerrará el Escenario Dos, por donde también se podrá disfrutar del funky de Jungle, el neo-soul de Olivia Dean y la esencia punk-rock de Monobloc. Para los que quieran gastar suela de zapatilla a base de baile el Escenario Tres acoge a la sesión Carbs con Ketiov y Fernanda Arrau bajo el host de Glenda Galore y sus performers; y al colectivo Mareo apostando por los sonidos de Akazie, LaFrancessa y 8kitoo.

Los abonos y las entradas por días para Kalorama Madrid 2024 se pueden adquirir a través de la página web del festival y en feverup.com.