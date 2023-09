El nuevo South International Series Festival presenta una programación cargada de pesos pesados

La escena festivalera de España está cambiando. A la nueva dirección de la Seminci de Valladolid, comandada ahora por José Luis Cienfuegos, se le suman los cambios para con la organización del Festival de Sevilla. Y, ahora, a punto de comenzar un nuevo otoño cargado de novedades, el flamante South International Series ha decidido debutar con una cita que llevará lo mejor de las series de todo el mundo a Cádiz, entre el 6 y el 12 de octubre. Así se anunció ayer en una rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid, donde se concretó la programación y, entre otras muchas cosas, se anunció que la serie "La ley del mar", protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar, ejercerá de producción inaugural.

Entre el centenar de actividades presentadas, sumadas a las más de sesenta proyecciones dependientes del South International Series, destacan varias novedades de entidad internacional. Además de la mencionada serie de RTVE, que cuenta la historia del primer pesquero europeo en rescatar a inmigrantes del Mediterráneo, en Cádiz se verá "Nolly", protagonizada por Helena Bonham Carter y creada por Russell T. Davies ("Years and Years"). También pasarán por allí "Carthago", serie israelí que recogió muy buenas críticas en la sección interpretativa a su paso por Cannes Series; "Of Money and Blood", producción francesa sobre el escándalo de los impuestos al carbono; o "Monstrous", serie coreana guionizada por el responsable de "Train to Busan".

Con atención al "true crime"

En cuanto a los trabajos de no ficción, destaca la presencia de documentales dedicados al "true crime", como la esperada "Bretón, La mirada del diablo", "Malaya. Operación secreta", desgranando los entresijos de las corruptelas marbellíes o "Macarena", la siguiente producción del equipo de Jordi Évole tras el controvertido "No me llame Ternera" que se estrena esta misma semana en el Festival de San Sebastián. Por su parte, Atresmedia presentará una de sus producciones más ambiciosas en cuanto a lo documental se refiere: "El enigma Nadiuska", que "se sumerge en la misteriosa historia de la mayor estrella del cine de destape y sex symbol español de los años 70,(...) que lo tuvo todo y acabó cayendo en el olvido", según se explica desde el certamen.

En el acto de presentación de contenidos, también se anunció que hasta un centenar de ponentes darán vida al foro de industria, a celebrarse entre el 9 y el 11 de octubre. "South Series centra parte de sus encuentros en analizar el estado actual de las series en español en la actual industria audiovisual. Es el objetivo principal del encuentro internacional ‘'Las series en español / El español en las series'’ en el que participarán más de una veintena de creadores, productores y expertos para y que reunirá en Cádiz a profesionales destacados de la industria española e iberoamericana. El ciclo aborda esta cuestión desde dos puntos de vista: el fomento del español y el alcance de la creación, la producción y la distribución audiovisual. Uno de su objetivos es, además, promover una mayor colaboración entre las producciones y los profesionales de todos los países donde está activa la industria de series en español, incluido Estados Unidos", describen desde la organización uno de sus encuentros más potentes, aunque por Cádiz también se dejarán ver Mark Williams (productor de "Ozark") o Gail Egan, CEO de la productora Potboiler Productions nominada a un Óscar.