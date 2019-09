Nunca tantos debieron tanto a tan pocos

Hacía casi mil años, desde 1066, que ningún invasor del continente había puesto el pie en Inglaterra con éxito. Entonces, el enemigo había sido Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, quien se hizo con la corona. En cierto modo, lo mismo pretendían ahora los alemanes, agazapados al otro lado del Canal de la Mancha, vigilados atentamente desde los acantilados de Dover. Sin embargo, para llegar hasta aquellos farallones blancos las fuerzas de Hitler tenían que enfrentarse a un adversario singular, contra el que de nada iban a servir las divisiones Panzer, tenían que derrotar a la Royal Air Force.

La batalla de Inglaterra comenzó en el Canal de la Mancha. Para hacerse con el control del cielo sobre la isla, los jefes de la Luftwaffe comprendieron que primero debían de ser dueños de las alturas sobre el foso de mar que la separaba del continente. La Kanalkampff, que así se llamó esta primera fase de la batalla, fue una sucesión de ataques a los convoyes y los puertos, como Dover, bombardeado por los Ju-87 Stuka el 19, el 27 y el 29 de julio, y el 9 y el 11 de agosto, hasta que los británicos renunciaron a utilizar sus instalaciones, y también a seguir navegando por el canal. La decisión no era baladí pues el Fighter Command, el mando de las fuerzas de caza de la RAF, comprendió con rapidez que luchar sobre el mar era arriesgarse a perder unos pilotos que eran preciosos, como casi le sucedió al comandante Peter Townsend, del 85.º Escuadrón, milagrosamente rescatado por un pesquero; o al sargento Eric Bann, del 238.º, que se precipitó al mar frente a Portsmouth y tuvo que nadar por su vida. Una vez dueños del canal de la Mancha, los alemanes se internaron en los cielos sobre la isla y las alturas se poblaron de cerrados combates a corta distancia, de confusas melés, cuyo peligro atestiguó Ian Gleed, del 87.º Escuadrón, en sus memorias de la batalla. «Vi a uno de mis chicos caer, pudo ser Dennis, o Horsham, ambos están desaparecidos en combate en este momento. Nunca había visto tantos aviones en el cielo. Me fijé en que un ''Hurry'' se estrellaba cerca de Weymouth, el piloto debió de salvarse. ''Mitch'' alcanzó a dos, un 87 y un tronco (se refiere a un Junkers Ju-87 Stuka y a un Dornier 17, respectivamente); y ''Bea'' logró derribar un Messerschmitt Bf-110, confirmado, y otro probable. Dios sabe dónde estará ''Shuvvel'' , nos llevó directamente hacia un montón de aviones, eso fue lo último que supe de él». Gleed lograría trece victorias, antes de ser abatido, en Túnez, en 1943. Durante el mes de agosto la Luftwaffe atacó fundamentalmente los aeródromos de la RAF, y aunque en ocasiones malgastó sus esfuerzos contra aeródromos que no eran del Fighter Command, poco a poco fue mermando la capacidad defensiva de la caza británica, que cada vez tenía menos aviones, y menos pilotos. El 18 de agosto fue The Hardest Day, el día más arduo, en el que los Hurricane y los Spitfire tuvieron que lidiar con formaciones de cientos de bombarderos escoltados por una ingente cantidad de cazas Messerschmitts Bf-109 y Bf-110.