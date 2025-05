La obra de Jaime Monge entra en la colección privada de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

La obra del artista español Jaime Monge ha sido incorporada a la prestigiosa colección privada de Lauren Sánchez y Jeff Bezos, tras su adquisición durante la exclusiva gala benéfica organizada por la Fundación Global Gift, celebrada en el marco del Festival de Cannes. La pieza seleccionada, titulada «Help is on the Way», fue la protagonista de la subasta solidaria de la noche, cuya recaudación íntegra se destina a los diversos programas sociales impulsados por la fundación. Este hito supone un importante paso en la carrera de Monge, quien reafirma de esta manera su presencia en el panorama artístico internacional, entrando en el círculo de creadores cuyas obras forman parte de colecciones privadas de impacto global.

La velada, que reunió a destacadas figuras del cine, el arte y la filantropía, fue conducida por las fundadoras de Global Gift, Eva Longoria y María Bravo, y contó con una actuación especial de Laura Pausini. Entre los asistentes destacaron nombres como Adrien Brody, Kevin Spacey o Amaury Nolasco, entre muchos otros. El arte como herramienta para conectar con las personas. Para Jaime Monge, este logro va más allá del reconocimiento artístico. Tal y como admitió, «es una doble satisfacción que mi obra ‘‘Help is on the Way’’ haya sido adquirida por Lauren Sánchez y Jeff Bezos. Por un lado, es un honor que personas de su relevancia crean en mi trabajo; pero, por encima de todo, saber que mi arte puede contribuir a hacer mejor la vida de otros. El trabajo que realiza la Fundación Global Gift y su impacto real en la vida de quienes más lo necesitan es, sin duda, la mayor de las alegrías».

Vocación social

El artista representado en exclusiva en todo el mundo por Carol Sepúlveda, de The Global Art Company, marchante que también ha intermediado recientemente en la venta de nada más y nada menos que un Goya, y que actualmente gestiona una pieza de Modigliani de primer nivel, afirma que lo que más feliz la hace es ver crecer carreras como la de Monge y la de otros de sus artistas emergentes como Anna Barrachina o Nicolás Villamizar y acompañarlos en su desarrollo artístico y personal. Monge destaca que la inspiración detrás de su obra siempre ha tenido un foco claro: las personas. Sus creaciones exploran las emociones humanas, los vínculos invisibles que nos conectan y la necesidad de empatía en un mundo en constante transformación. Esta perspectiva ha sido clave para captar la atención de coleccionistas internacionales que buscan, no solo piezas estéticamente potentes, sino también obras con un mensaje humanista profundo.

Nacido en Madrid, Jaime Monge se ha posicionado como uno de los talentos emergentes más destacados del arte contemporáneo español. Su compromiso con la sociedad y con la dimensión emocional del arte ha sido una constante en su trayectoria. Actualmente es embajador de la marca Opel en España, y su estilo único le ha valido el reconocimiento de críticos, coleccionistas y marcas internacionales. Su popularidad es tal que mantiene una larga lista de espera para la adquisición de sus obras. El próximo 9 de junio, presentará en su taller de Madrid su nueva colección, titulada «Camino», una reflexión sobre el recorrido individual y colectivo que todos emprendemos, donde el elemento humano vuelve a ser el eje central. La entrada de su obra en la colección de Lauren Sánchez y Jeff Bezos supone, sin duda, un nuevo impulso a su carrera internacional, y confirma la fuerza del arte como puente entre mundos, culturas y corazones.

Jaime Monge junto Lauren Sanchez Global Gift Foundation

Eva Longoria, anfitriona de la gala Global Gift Foundation Global Gift Foundation