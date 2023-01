El peruano Gustavo Rodríguez gana el Premio Alfaguara de Novela por "Cien cuyes"

El autor peruano Gustavo Rodríguez se ha alzado con el XXVI Premio Alfaguara de Novela por su obra "Cien cuyes", galardón que se ha fallado hoy en el Real Casino de Madrid. Un total de 706 manuscritos procedentes de España, Latinoamérica y Estados Unidos se han presentado a esta edición del icónico reconocimiento, dotado con 175.000 dólares (161.543 euros), y que se ha fallado por un jurado presidido por la argentina Claudia Piñeiro.

El jurado destaca que "Cien cuyes" es una novela tragicómica, situada en la Lima de hoy, "que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor". Asimismo, destacan que este libro es "conmovedor, cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias".

Un sentido de la vida

En la obra "Cien cuyes", presentada con el título "Largo viaje hacia el adiós" y bajo el seudónimo de Cien Cuyes, Rodríguez plantea al lector cómo la soledad y el encuentro se dan la mano, así como las diferencias de clase y la capacidad de empatizar por encima de ellas, la incertidumbre ante el futuro y la tercera edad, el final de la familia y la dependencia. Y por encima de todo ello planea la necesidad humana tan esencial de encontrarle un sentido a la vida.

"Soy un completo convencido de que cuanto menos se habla de algo más daño se forja en el interior de uno. Y tenemos que hablar de la muerte en general y de la dignidad de morir en particular. Me encuentro haciendo balance por lo que me queda por vivir y por lo vivido, y me toca valorar cómo me gustaría vivir el tramo que me queda. Y en ello enmarco 'Cien cuyes'", explicó Rodríguez desde Perú, de manera telemática, a los presentes en el fallo del Premio Alfaguara, notablemente agradecido por la noticia del galardón.

Nacido en Lima en 1968, Rodríguez ha publicado las novelas "La furia de Aquiles" (2001), "La semana tiene siete mujeres" (2010) o "Treinta kilómetros a la medianoche" (2022), así como un volumen de relatos, "Trece mentiras cortas" (2006), o diez años de sus artículos publicados en "El comercio", reunidos en la obra "Traducciones peruanas" (2008). Ahora, este reconocimiento se une al Premio Herralde y el Premio Planeta-Casamérica, de los que el escritor fue finalista.

Obra inédita en español

El Premio Alfaguara se trata de uno de los más importantes premios literarios otorgados a una obra inédita escrita en español, a la que se han presentado 296 manuscritos procedentes de España, 112 desde Argentina, 99 desde México, 81 desde Colombia, 43 desde Estados Unidos, 28 desde Chile, 27 desde Perú y 20 desde Uruguay. El galardón está dotado además con una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. La novela ganadora de esta edición llegará a las librerías el próximo 23 de marzo.

Presidido por la escritora argentina Claudia Piñeiro, el jurado estará también compuesto por el periodista y escritor español Javier Rodríguez Marcos, la editora y traductora argentina Carolina Orloff, el librero de Letras Corsarias (Salamanca), Rafael Arias García; el escritor español Juan Tallón, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto). El chileno-argentino Cristian Alarcón, con "El tercer paraíso" (2022); la colombiana Pilar Quintana, con "Los abismos" (2021) y el mexicano Guillermo Arriaga, con "Salvar el fuego" (2020), han sido los ganadores de las últimas ediciones de este premio.