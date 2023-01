Premios Feroz 2023: nominados, horario y dónde ver la gala

Zaragoza se convertirá, por segundo año consecutivo, en el epicentro del cine español durante la gala de los Premios Feroz 2023. Estos galardones, que llevan entregándose desde 2014 y destacan lo mejor de las producciones españolas del año, celebrarán este año su décima edición. La ceremonia tendrá lugar este sábado 28 de enero en el Auditorio de Zaragoza a partir de las 22:00 horas de la noche.

La capital aragonesa se prepara, un año más, para recibir en la alfombra roja a las personalidades más importantes del cine español.

Lista de nominaciones

Mejor película dramática: Alcarràs, As Bestas, Cinco Lobitos, Modelo 77 y Un año, una noche.

Mejor película de comedia: Competencia oficial, El cuarto pasajero, Tenéis que venir a verla, Vasil, y Voy a pasármelo bien.

Mejor guión: Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por As bestas, Carla Simón y Arnau Vilaró por Alcarràs, Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos, Carlota Pereda por Cerdita, Fran Araújo, Isa Campo, Isaki Lacuesta por Un año, una noche.

Mejor dirección: Pilar Palomero por La Maternal, Carlota Pereda por Cerdita, Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos, Carla Simón por Alcarràs y Rodrigo Sorogoyen por As bestas.

Mejor actriz protagonista de una película: Anna Castillo por Girasoles silvestres, Laia Costa por Cinco lobitos, Laura Galán por Cerdita, Marina Foïs por As bestas y Carla Quílez por La Maternal.

Mejor actor protagonista de una película: Karra Elejalde por Vasil, Miguel Herrán por Modelo 77, Denis Ménochet por As bestas, Nahuel Pérez Biscayart por Un año, una noche, Nacho Sánchez por Mantícora y Luis Tosar por En los márgenes.

Mejor actriz de reparto de una película: Adelfa Calvo por En los márgenes, Ángela Cervantes por La Maternal, Carmen Machi por Cerdita, Susi Sánchez por Cinco lobitos y Emma Suárez por La consagración de la primavera.

Mejor actor de reparto en una película: Diego Anido por As bestas, Ramón Barea por Cinco lobitos, Jesús Carroza por Modelo 77, Oriol Pla por Girasoles silvestres y Luis Zahera por As bestas.

Mejor banda sonora: Olivier Arson por As bestas, Aránzazu Calleja por Cinco lobitos, Fernando Velázquez por Los renglones torcidos de Dios, Julio de la Rosa por Modelo 77 y Raül Refree por Un año, una noche.

Mejor cartel: Jordi Rins, Lucía Faraig por el cartel de As bestas, Eduardo Garcia y Jorge Fuembuena por Cerdita, Gonzalo Rute y Quim Vives por Girasoles silvestres, Mica Murphy por La consagración de la primavera y Carlos Vermut por Mantícora.

Mejor tráiler: Miguel Ángel Trudu por As bestas, Marta Longás por Cerdita, Miguel Ángel Trudu por Mantícora y Aitor Tapia por Modelo 77 y Los renglones torcidos de Dios.

Mejor serie dramática: ¡García! (HBO Max), Apagón (Movistar Plus), Intimidad (Netflix), La ruta (Atresmedia Player) y Rapa (Movistar Plus).

Mejor serie de comedia: Autodefensa (Filmin), Fácil (Movistar Plus), Las de la última fila (Netflix) y No me gusta conducir (TNT).

Mejor actor protagonista de una serie: Juan Diego Botto por No me gusta conducir, Luis Callejo por Apagón, Javier Cámara por Rapa, Álex García por El inmortal y Álex Monner por La ruta.

Mejor actriz protagonista de una serie: Nerea Barros por La novia gitana, Itziar Ituño por Intimidad, Mónica López por Rapa, Nathalie Poza por La unidad y Claudia Salas por La ruta.

Mejor guión de una serie: Isabel Peña, Alberto Marini, Fran Araújo, Rafael Cobos e Isa Campo por Apagón, Berta Prieto, Belén Barenys y Miguel Ángel Blanca por Autodefensa, Anna R. Costa y Cristina Pons por Fácil, Verónica Fernández, Laura Sarmiento y José Luis Martín por Intimidad y Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada por La Ruta.

Donde seguir la gala de los Premios Feroz 2023

La celebración de estos galardones se emitirá en directo desde el canal de YouTube de los premios Feroz. La emisión comenzará cerca de las 19:30 horas de la tarde y estará conducida por los periodistas Mariona Borrull y David Martos.