La RAE pone los puntos "sobre las íes": así se escribe correctamente la expresión

La construcción 'poner los puntos sobre las íes', no 'poner los puntos sobre las is', es la adecuada para expresar que se aclaran ciertas cuestiones o que se concluye algo minuciosamente, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE).

A veces, sin embargo, se encuentran frases como estas: "¿Vuelven a poner los puntos sobre las is para sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura", Ha demostrado por qué es la número uno y ha puesto los puntos sobre las is" o "Una charla sin duda esclarecedora y que pone los puntos sobre las is".

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, el plural recomendado del nombre de la letra 'i' es 'íes', no 'is'. Esa es la forma que aparece en la locución verbal 'poner los puntos sobre las íes', definida en el diccionario académico como "determinar y precisar algunos extremos que no estaban suficientemente especificados" y, de forma coloquial, "acabar o perfeccionar algo con gran minuciosidad": "Para que los malentendidos cesen, ya se han puesto los puntos sobre las íes".

Así pues, conviene no usar en su lugar "poner los puntos sobre las is", cuyo empleo puede estar en ocasiones influido por el catalán, lengua en la que la expresión correspondiente es "posar els punts sobre les is".

En los ejemplos del principio, por tanto, lo indicado habría sido escribir "Vuelven a poner los puntos sobre las íes para sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura", "¿Ha demostrado por qué es la número uno y ha puesto los puntos sobre las íes" y "Una charla sin duda esclarecedora y que pone los puntos sobre las íes".