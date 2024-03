Revelan las nuevas esculturas para el cuarto pedestal de la Plaza de Trafalgar en Londres

Ya se han seleccionado las dos nuevas obras que adornarán el Cuarto Pedestal de la Plaza de Trafalgar en Londres, un sitio emblemático con una rica historia. La primera de estas impresionantes piezas es 'Lady in Blue', creada por la talentosa artista Tschabalala Self, mientras que la segunda obra es 'Untitled' de Andra Ursuta.

'Lady in Blue' es una monumental escultura de bronce creada por la talentosa artista Tschabalala Self. Esta obra, que representa a una joven mujer negra, se erige como un homenaje a la mujer metropolitana de color, encapsulando el espíritu diverso de la ciudad de Londres. Self expresa su honor al ser seleccionada y describe su obra como un símbolo icónico de lo cotidiano, retratando a una mujer avanzando hacia el futuro con ambición y propósito.

'Untitled' de Andra Ursuta es una figura hueca del tamaño de una persona a caballo, cubierta con un sudario y moldeada en resina verde lima. Ursuta comparte que su inspiración proviene de la reflexión sobre la historia y los monumentos públicos, destacando la Plaza de Trafalgar como un lugar donde múltiples historias convergen constantemente.

Estas nuevas adiciones se unen a una impresionante colección de arte que ha transformado el Cuarto Pedestal desde su estado vacío desde 1841. Desde la revelación de 'Ecce Homo' de Mark Wallinger hace 25 años hasta la próxima exhibición de 'Imprints' de Teresa Margolles, que estará compuesta por moldes de yeso de los rostros de personas trans, que se erosionarán naturalmente frente al clima londinense, el Cuarto Pedestal ha sido un lienzo para la expresión artística y la reflexión cultural.

El programa del Cuarto Pedestal del Alcalde de Londres ha demostrado ser una plataforma vital para artistas destacados, ofreciendo oportunidades para explorar temas contemporáneos y diversificar el paisaje visual de la ciudad. Desde un gallo azul hasta un barco dentro de una botella, cada obra que ha adornado este pedestal ha contribuido a la narrativa única de Londres y su constante evolución como centro cultural global.