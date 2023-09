Los Rolling Stones están de vuelta: habrá nuevo disco

Nunca se debe dar por muerto al diablo ni tampoco a sus Satánicas Majestades. Los de Mick Jagger manejan un diccionario donde no existe la palabra «jubilación». Un oportuno desconocimiento que, en lugar de jugar en su contra, rema a su favor, porque su terca querencia por mantenerse vivos siempre los empuja a volver, aunque hayan anunciado que se retiran de los escenarios (otros ya dijeron lo mismo y sin embargo...).

Mientras docenas de grupos formados por miembros bastante más bisoños cuelgan las guitarras en los muros del garaje, ellos continúan ahí, década tras década, generación tras generación. Parece que la teoría del eterno retorno se enunció para homenajearlos. Su último álbum era «A Bigger Band», de 2005, pero en absoluto será su último álbum, como anunciaron hace algún tiempo y muchos podrían imaginar de antemano.

Para demostrarlo y complacer a sus legiones de fans, durante los últimos días han recubierto las paredes de emblemáticos edificios de las principales ciudades de todo el mundo, desde Nueva York hasta Berlín y la castiza Madrid (los Cines Callao) con una proyección renovada del que es probablemente el logo más famoso de la historia de la música: su irreverente, burlona y desvergonzada lengua. Como desde la adolescencia siempre fueron un diamante en bruto, ahora la icónica imagen de la banda parece aquilatada en el codiciado mineral, aunque, como suele ser frecuente en ellos, nada es casual, y también es un guiño (y una inteligente campaña publicitaria) de su nuevo trabajo, bautizado como «Hackney Diamonds», el primer disco que sacan sin Charlie Watts, aquel elegante batería que daba la impresión que era capaz de acabar los conciertos sin manchar de sudor las axilas de la camisa; un hombre que parecía que estaba cincelado con el hieratismo y la frialdad de una escultura de Miguel Ángel.

Bajo ese nombre se ha formado un listado de doce canciones que, como han declarado, suponen el inicio de una era diferente para los Rolling Stones. Aunque existen muchos rumores y escasas certezas, lo que sí está confirmado es una colaboración estelar, inesperada para muchos, de uno de sus más famosos y míticos rivales: Paul McCartney. Sería la primera vez que el ex Beatle, y uno cualquiera, se une a Mick Jagger y sus muchachos desde aquel lejano y legendario 18 de agosto de 1967, cuando los Rolling lanzaron al mercado un sencillo destinado a hacer historia: «We Loves You».

En la cara B, aunque no estén reconocidos ni acreditados en ninguna parte (o eso se dice), los coros estaban cantados por dos jóvenes ya multimillonarios por entonces: Paul McCartney y John Lennon. ¿Habrá más sorpresas? Conociendo cómo son los Rolling, seguro. El gran misterio que todavía permanece sin dilucidar (hoy en día, no contar nada y callar resulta una eficiente campaña de márquetin) es la fecha del lanzamiento del álbum. Algunos indican que es en este mes, otros que será esta semana que viene y hay quienes ya apuntan una fecha: el 6 de septiembre. Lo que está claro es que sus Satánicas Majestades están de vuelta. Los que no crean en ellos, váyanse a confesar.