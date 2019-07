Es la artista más codiciada del panorama. Rosalía se ha convertido en un fenómeno de masas y eso lo saben bien los festivales. Entre los españoles, ya ha sido contratada por cuatro de los de mayor formato que se celebran en la Península. Si ya había sido fichada por el Primavera Sound, Doctor Music Festival (ambos de Barcelona) y por el BBK de Bilbao, el Mad Cool de Madrid acaba de hacer pública la incorporación de la creadora de "El mal querer" con una jornada especial. La artista acaba de participar en el Lollapalooza de Chile y actuará en el Coachella de EE UU, uno de los festivales más grandes del mundo.

El Mad Cool, que se celebra en Valdebebas Ifema del 11 al 13 de julio, ya tiene una Welcome Party. Será el miércoles 10 en el mismo recinto, con una programación y un aforo algo más reducidos. En otras ediciones, esta jornada especial se celebraba en salas del cnetro de la ciudad, pero para esta ocasión, se habilitará el recinto del propio festival.

Los festivales suelen tratar de garantizarse la exclusividad de sus artistas con más tirón para que no se diluya el efecto de su incorporación al cartel, pero, según parece, en este caso, el caché de los mismos suele multiplicarse. En el caso de Rosalía, envuelta en una polémica por el supuesto alto coste de su contratación por el ayuntamiento de Valladolid, no ha firmado estos acuerdos de exclusividad.

Junto a la catalana, el miércoles se incorporan al cartel Bring me the Horizon, actuarán Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx.

El acceso será gratuito para quienes ya tengan el abono del festival, pero también se pondrán a la venta entradas especiales para ese día, con condiciones especiales para los cliente del Banco Santander.