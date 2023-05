Taylor Swift anuncia la fecha de lanzamiento de su nueva versión del disco "Speak Now"

Rindiendo un inconsciente homenaje a su profesión, ha sido el escenario de Nashville (Tenessee) en el que estaba llevando a cabo uno de los tres conciertos de "The Eras Tour", el lugar elegido por Taylor Swift para anunciar algo que sus fans llevaban sospechando desde el lanzamiento de Midnights: el 7 de julio publicará su propia versión de uno de sus discos más importantes de su carrera, Speak Now. Durante el show, la cantante quiso hacer una pausa para dirigirse de manera directa a sus fans y soltar noticia, subrayando el agradecimiento infinito que siente hacia ellos: "He estado planeando esto durante bastante tiempo, sabéis cuánto me gusta planear cosas y sorprenderos, es mi lenguaje del amor con vosotros", ha dedicado emocionada a sus seguidores.

"Creo que mejor que hablar sobre esto os lo voy a enseñar, así que prestad atención a mis espaldas", ha continuado, y tras estas palabras, las pantallas que había en el escenario han proyectado la noticia: Speak Now Taylor's Version. Disponible el 7 de julio. Esta nueva versión, enmarcada dentro del ejercicio de regrabación de sus viejos discos que está llevando a cabo Swift desde que perdiera los derechos de los mismos (recordemos que ya se han podido escuchar las versiones nuevas de Fearless y Red y con este nuevo lanzamiento será el turno de retomar su tercer álbum), tendrá seis grabaciones nuevas.

Tal y como la propia artista ha compartido en su cuenta de Instagram: "En primer lugar hice Speak Now completamente sola, entre los 18 y los 20 años. Las canciones que me salieron en aquel momento de mi vida tenían una honestidad brutal, eran confesiones de diario sin filtro, con una melancolía salvaje. Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, agitarse, volar y estrellarse, y sobrevivir para hablar de ello".

"Las canciones que me salieron en aquel momento de mi vida tenían una honestidad brutal, eran confesiones de diario sin filtro, con una melancolía salvaje"

Durante y después del anuncio en cuestión, los asistentes se han dejado arrastrar por una suerte de euforia colectiva, Taylor ha dado saltos de ilusión por la reacción, y la multitud ha comenzado a cantar enloquecida junto e ella Sparks Fly, tema perteneciente a este disco. "Siempre he mirado a este disco como mi disco, y el nudo en la garganta se extiende hacia una voz temblorosa mientras digo que, gracias a ti, querido lector, finalmente ocurrirá. Considero que esta música es, junto a vuestra fe en mí, en lo mejor que tengo. Vuestra, Taylor". Con estas palabras dedicadas nuevamente a sus incondicionales seguidores y que hacen referencia a varios temas, como "Dear reader" (del disco Midnights) o "Mine" (de Speak Now), ha querido acompañar la imagen de la nueva portada renovada del disco la cantante, compartiéndolo también en sus redes sociales.