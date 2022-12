Taylor Swift debutará como directora de cine con su primer largometraje

La cantante y productora estadounidense Taylor Swift debutará como directora de cine gracias a la producción del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las oscarizadas “Nomadland” (2021) y “La forma del agua” (2018), según ha publicado la prensa especializada de Hollywood. La película, cuyo reparto y trama se desconocen, sería le salto a la dirección de la cantante de Nashville, que ya ha se ha puesto detrás de la cámara para formatos más cortos.

Swift escribió y dirigió la producción de 14 minutos de “All Too Well: The Short Film”, un corto de ficción basado en su canción homónima que fue interpretado por Sadie Sink y que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En su presentación en este último certamen, no descartó dar el salto a la dirección con su propia ópera prima: “Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor”, dijo a la audiencia la cantante. Como actriz, ha aparecido en pequeños papeles en “Valentine’s Day”, “Cats” y, este año, en “Amsterdam” de David O. Russell.

La intérprete, de 32 años y ganadora de 11 Grammys, acaba de publicar su exitoso disco de estudio “Midnights”, el décimo de su carrera. El pasado agosto se impuso en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, con el premio a mejor vídeoclip del año, mejor vídeo en formato largo y mejor dirección por su canción “All Too Well”. En 2020 también se llevó por “The man” la distinción a la mejor dirección.

”Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, dijo el estudio en un comunicado difundido por “The Hollywood Reporter”.