Taylor Swift tiene nuevo novio... y no es Fernando Alonso

Taylor Swift podría haber iniciado una relación con el líder de The 1975, Matty Healy, tan solo unos meses después de su separación del actor Joe Alwyn, tras seis años juntos, según publica la prensa británica. Una noticia que pone punto y final a los rumores de que la megaestrella del pop estuviera viviendo un "affaire" con el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso.

Swifty Healy se conocieron en 2014 y la amistad dio paso a una relación que presuntamente harán pública en el concierto de Swift en Nashville, Tennessee, el viernes, según informaThe Sun.

La noticia del nuevo romance llega pocas semanas después de que surgiera que Taylor se separó de su novio Joe, de 32 años, después de que la pareja "luchó" con sus "diferencias profesionales".

Sin embargo, a pesar del breve cambio, se dice que Taylor está "locamente enamorada" de Matt, que es hijo de la estrella de Loose Women, Denise Welch, y del actor de Benidorm, Tim Healy.

El rumoreado romance con Matt es el último de una serie de novios británicos para Taylor, quien, además de su última relación con Joe, ha salido con Harry Styles, Calvin Harris y Tom Hiddleston.

Taylor se encuentra actualmente en medio de la etapa estadounidense de su The Eras Tour, mientras que The 1975 están en su gira de conciertos At Their Very Best, pero uan fuente cercana asegura que se mantienen en contacto mediante mensajes de texto y Face Timing.