“Los amigos de ellos dos”, cuando dependemos de la mirada ajena

En la vida y en el teatro hay veces que a través de una aparente superficialidad, se esconde en realidad una temática que atañe a lo más profundo y difícil del ser humano, sobre todo en el proceloso mundo de las relaciones sociales. ¿Qué papel ocupamos en la vida de los demás? ¿Hasta qué punto se interesan realmente por nosotros, o al revés? Preguntas que tal vez en algún momento nos hacemos todos y nos hacen dudar sobre nuestro círculo social más cercano. ¿Qué pasa cuando nos valoramos más por la mirada ajena que por la propia? O, peor aún, ¿es la opinión del otro lo que nos otorga identidad? “Los amigos de ellos dos”, es una obra con dramaturgia de Matías del Federico y Daniel Veronese, una comedia dramática con muchos matices y vueltas de tuerca que reflexiona sobre cómo percibimos el lugar social que ocupamos, que indaga en nuestras inseguridades y percepciones personales y sobre todo, en cómo valoramos nuestra identidad según la opinión ajena. Nicolás (David Lorente) y Liza (Malena Alterio) son una pareja de amigos que desde hace doce años tiene la costumbre de reunirse a cenar todos los jueves con otra pareja, siempre en un restaurante distinto. El problema se suscita cuando un día los amigos en cuestión, se retrasan y no llegan a la hora acordada y esta demora comienza a preocupar. ¿Por qué llegan siempre tarde? ¿Ha llegado el momento de mostrarles su descontento y hacerse valer?

Esta situación abre un debate dentro de la propia pareja, “plantea una situación, casi diría beckettiana, de dos personajes esperando -explica David Lorente-, a dos amigos que nunca llegan. Esto los pone delante de un espejo deforme, como lo es la amistad mal entendida, la que consiste en a ver quién es más y compara si doy más de lo que me dan, o al revés. Y todo esto en el espacio teatral creado por Veronese –continua-, llega a generar esa ilusión de estar esperando a unos amigos que no se sabe si son seres humanos o legendarios”. Para Malena Alterio, la situación “es muy actual, las comparaciones sociales están muy presentes en el mundo que vivimos y creo que vamos a más con las redes sociales, parece inevitable mirar y decir, ¿por qué ellos sí y yo no? Siempre sintiéndote en déficit porque nunca vas a estar a la altura de tus expectativas o de lo que piensas que mereces –significa-. Uno se conforma y es feliz y otro no tanto, ahí comienza el cuestionamiento de la pareja por ella misma y en relación con los demás. Y esto que puede parecer una simple discusión cotidiana –prosigue Alterio-, hay algo en el texto y dirección de Veronese que la hace algo críptica, oscura y densa y aunque la gente lo pasa muy bien, también se van a tomar la cerveza con una reflexión”, concluye.

Dónde: Naves del Español en Matadero

Cuándo: del 11 Mayo al 16 Junio

Cuánto: 20 euros