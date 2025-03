El milagro Mozart, la obra maestra de un genio de 14 años

Para Joan Matabosch, «sus papeles principales son endiablados, de una dificultad vocal estratosférica, y ese es uno de los motivos por los que se representa poco. Realizó la escritura vocal pensando en el máximo lucimiento de los cantantes, a los que quería llevar al límite, probablemente para demostrar que era capaz de ejecutar el encargo frente al escepticismo de algunos». Presentada en concierto, en el Teatro Real en 2005, vuelve 20 años después al coliseo madrileño en su primera producción escenificada, en coproducción con el Gran Teatro del Liceo, la Ópera de Frankfurt y el San Carlo de Nápoles, donde será representada posteriormente. Entre mañana y el 9 de abril, el Real ofrecerá diez funciones de «Mitridate, re di Ponto» con la propuesta escénica de Claus Guth y la dirección musical de Ivor Bolton.

La trama parte de Mitridate, rey de Ponto, que difunde la falsa noticia de su muerte para probar la lealtad de sus hijos Sifare y Farnace, ambos enamorados de Aspasia, su prometida. Esto desencadena una rivalidad política y amorosa. A su regreso, Mitridate descubre que Farnace conspira contra él y que Aspasia y Sifare se han enamorado y decide castigarlos. Derrotado, perdona al arrepentido Farnace y alaba la lealtad de Sifare, a quien entrega Aspasia como esposa. Un doble reparto los interpretará: Juan Francisco Gatell y Siyabonga Maqungo (Mitridate); Sara Blanch y Ruth Iniesta (Aspasia); Elsa Dreisig y Vanessa Goikoetxea (Sifare); Franco Fagioli y Tim Mead (Farnace); y Marina Monzó y Sabina Puértolas (Ismene), entre otros.

Claus Guth confiesa que para aceptar una propuesta se deja llevar por sus sensaciones y al escuchar las dos primeras arias quedó cautivado, pero tras aceptar el encargo le entró miedo. «Me di cuenta enseguida de que detrás de esta ópera había una historia muy inspiradora en la que reconocernos». Y ahí empezó lo que llama «el milagro de Mozart , pensar que un niño de 14 años compuso está ópera, con toda la humanidad que tiene, la inspiración y el conocimiento psicológico de los personajes. Es la única vez que yo usaría la palabra genio», afirma. Para él, la obra tiene tres ámbitos de interés: «Primero, la familia, la figura de este padre y sus dos hijos, cómo reaccionan me resulta una fuente de inspiración. Otro ámbito que me interesa es el campo de la política. Cuando veo en las noticias a ese señor que dirige EE UU pienso que se puede establecer un paralelismo con Mitridate., de forma que dejen a todo el mundo descolocado, lleno de miedo, sin que nadie pueda hacer lo que debe hacer y siempre tenga que partir de la casilla de salida». En este aspecto, alguien le sugirió ver «Succession», la serie de televisión, «y realmente está ahí la historia –afirma el director–, no es algo desfasado con lo que no nos identifiquemos». De ahí que haya trasladado la trama a los años 60-70 del siglo pasado con la escenografía de Christian Schmidt.