Romeo y Julieta resucitan para reivindicar el amor apasionado a los 80 años

Romeo y Julieta se despiertan juntos después de un largo sueño, pero no se reconocen. Resulta que no fueron envenenados, simplemente durmieron durante décadas. Al abrir los ojos, ella solo ve a un señor ochentón, y él, a una dama muy bien conservada. Todavía se creen un par de adolescentes. Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y espera ansiosamente a su eterno amado. Romeo, en cambio, no se acuerda de nada. «Y así, lo que siempre creímos que era el final de la tragedia es el comienzo de la verdadera historia de los amantes más famosos del mundo», presenta el equipo de este «Romeo y Julieta despiertan...» capitaneado por Rafael Sánchez y Eberhard Petschinka, director y autor de la pieza, respectivamente.

El primero se pregunta «por qué volver a contar por enésima vez la tragedia, qué es lo que hoy en día todavía nos remueve». Hasta este montaje, cuentan, el interés únicamente se debía a la historia de amor entre dos adolescentes. La juventud como poderoso vehículo para vender emociones, «y no solo emociones», precisa Sánchez: «Nuestro sistema capitalista no sería tan eficaz si no supiese vendernos también toda clase de productos para sentirnos más atractivos y jóvenes».

Pero, ¿por qué el amor apasionado solo está reservado para la juventud? ¿Quién o qué nos prohíbe vivir nuestras emociones más allá de los 50?, se continúa cuestionando el tándem austrosuizo que ya visitó España en 2018 con la adaptación de Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos, al teatro. En aquella Abadía todavía estaba José Luis Gómez al frente, y de esa colaboración nació esta versión extendida de Shakespeare que vuelve a enfrentar al actor y académico con un papel que ya interpretó en el pasado (y que será sustituido por Jesús Noguero en la última semana por «motivos de agenda», justifica).

Ana Belén y Gómez son Julieta y Romeo, presenta el director, «a veces se trata de los jóvenes enamorados y a veces de los carismáticos artistas que son en la vida real». A su lado, y también sobre el escenario, una banda de músicos y actores los acompañan por si a la artista «le hace falta una canción para explicarnos algo que solo se entiende a través de la música o por si a José Luis le hace falta un caballero para enfrentarse a un duelo a vida o muerte», explica Rafael Sánchez.

Vuelven los dos intérpretes a coincidir sobre las tablas con un Shakespeare después del Hamlet que protagonizaron a finales de los 80 y bajo el mando de José Carlos Plaza. Ha pasado mucho desde entonces y Ana Belén no oculta la realidad: «Nos veo más mayores», sonríe. Para la actriz, la obra de Petschinka trata de entender la «profundidad de los personajes de la obra de Shakespeare. No estoy reivindicando que desde nuestra edad hagamos a Romeo y Julieta de jovencitos, pero sí que es difícil entender el fondo de los personajes siendo jóvenes. Se necesita un poso de vida». Sin embargo, su afirmación es la antesala del elogio a las nuevas generaciones teatrales: «Afortunadamente, están mucho más preparadas que antes. Cualquier joven que esté estudiando teatro en este momento sabe más de lo que sabía yo cuando comencé».

«En nuestra versión de Romeo y Julieta contamos que la edad solo es un número abstracto que no nos debe preocupar. Romeo tiene 80 años y Julieta casi 70, la edad no les pone límites; bueno quizá les frena un poquito la memoria o la agilidad, pero no las emociones y las ganas de vivir», apunta Sánchez.