Wilde, a ritmo de musical indie

Noticias relacionadas Velada musical Mario Gas jura amor eterno a Sondheim

Llegar a Madrid con el seguro de venir rodado y de haber triunfado da una paz especial. Algo así como presentarse con los deberes bien hechos. Es lo que le sucede ahora a David Selvas y a su equipo con «La importancia de llamarse Ernesto», un texto de Oscar Wilde que ya movieron por Cataluña (bajo el nombre de «La importancia de ser Frank») en 2018 y que desembarca hoy en el Teatro Español con algunos cambios en el elenco, como las incorporaciones de María Pujalte y Pablo Rivero.

Para Francisco Nieva, se trataba de «un perfecto sueño de teatro, una comedia despiadada y excéntrica, perfecta, bella y onírica como la vida de una rosa en las extrañas paredes de un jardín vertical». Es el propio Selvas el que acude a esa definición del dramaturgo y la amplía: «Una rosa delicada que nos recuerda aquello efímero y revelador que tienen la belleza y la vida. Wilde escribió un guiño perfecto lleno de sabiduría dramatúrgica y de inteligencia vital. Con sus réplicas desacomplejadas hace que la verdad explote en la cara de los espectadores, que se sienten constantemente interpelados».

Defiende el director que «el teatro fue escrito para ser dicho y no leído» y asegura que su equipo, La Brutal, trata de «insuflar vida» a esta idea. Ellos son el canal a través del que llegarán los ecos, anhelos y miedos de una época. «La gente se queda muerta porque lo que escucha es en un 98% las palabras de Wilde de hace 200 años y resuenan porque lo que cuentan, como comunidad e individuo, encaja a la perfección en el hoy». «Estamos en sociedades distintas, pero tenemos los mismos conflictos», señala Rivero de esta crítica a la hipocresía social del dramaturgo inglés. Wilde invitaba a no esconderse, «a ser tú», añade Selvas. «Abogaba por los extremos, más sanos, y porque ponían en duda convenciones estructurales. Este autor, como el dandismo, propone poner todo patas arriba en la sociedad victoriana y ver las costuras. No asumir como propias las cosas que nos imponen las élites».

Entre Anderson y Almodóvar

Con la estética de Wes Anderson, «La importancia de llamarse Ernesto», para Rivero, se mueve entre Shakespeare, «Mujeres al borde de un ataque de nervios», de Almodóvar, y «La La Land», de Chazelle. «¡Una fiesta!», dice el director de una pieza para la que Paula Jornet ha compuesto siete canciones jugando con el texto original y «haciendo que los personajes exploten en determinados momentos». «Tiene aires de musical indie. Se ha tenido que adaptar, pero es Wilde musicado», dice quien se hizo con los premios de la Crítica y el Butaca de 2018 por su faceta compositora, además del de Revelación (Premios Teatro de Barcelona) por su interpretación.