Manzanares rejuvenece

Sin digerir aún el espectáculo matinal (ni la comida) comenzamos el de la tarde. Sin compás de espera. Así es Olivenza. Morante se justificó con un descastado primero de Núñez de Cuvillo. Ni falta que hacía. Manzanares buscó las vueltas a un segundo con la casta justa y punto bronco. Quiso limar las asperezas a base de temple y lo mató en la rectitud.

Y cuando llegó la hora de Roca Rey se nos puso el corazón a bombear de verdad. No de primeras. Fue poco a poco. Se ajustó mucho en los estatutarios iniciales y lo quiso entender en una variada faena a un toro descastado, de mala clase que pegaba cabezazos con la intención de quitarse el engaño del medio. En mitad de faena lo cogió. Rodó sobre la arena para zafarse del Cuvillo y de milagro lo consiguió. Era puñetero el animal, pero Roca no volvió la cara. Todo lo contrario. Pisó esos terrenos que en tiempos pre pandémicos lo hicieron levantar pasiones. No hay miedo. No tuvo. Lo retó. Y al público también. Se fue derecho tras la espada, aunque se demoró un poco.

Morante brindaba el cuarto a regañadientes y afrontaba con una sonrisa el desafío de la montera bocarriba. Lo bueno del toro es que ponía muy bien la cara abajo, lo malo es que le faltaba empujar. Tomaba tres bien, descolgado y luego se paraba y dudaba. La torería de Morante fue una belleza. Bueno resultó el quinto y Manzanares se dedicó a gozarlo de principio a fin. En las cercanías, ajustado con el toro y relajado. Aires renovados que nos dejó muletazos extraordinarios.

Movilidad sin demasiada clase es lo que tenía el sexto. Se movía mucho con ese punto de llevar suelta la cara. Roca armó faena buscando suavizar esas líneas duras del toro, aunque no siempre fue fácil. A la mínima encontraba una revolución. Repetitivo y menos fino.

Ficha del festejo

Olivenza (Badajoz). Se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo. 1º, descastado; 2º, bronco y descastado; 3º, sin clase, rajado y complicado; 4º, de calidad pero falto de empuje; 5º, bueno; 6º, movilidad sin entrega, violento. Lleno de “No hay billetes”.

Morante de la Puebla, de pistacho y oro, estocada (saludos); pinchazo, estocada (oreja).

José María Manzanares, de azul marino y oro, estocada (saludos); pinchazo hondo, descabello (dos orejas).

Roca Rey, de malva y azabache, estocada desprendida, aviso, dos descabellos (oreja); dos pinchazos, estocada (ovación).