Rafaelillo corta trofeo en la gesta sin gesto de Talavante

Con la de Adolfo Martín nos encaminamos al final de la feria. Adolfo y Victorino para el cierre Isidril que se recordará como la vuelta a la normalidad. La de verdad. No la del pos confinamiento. A esta corrida se apuntó Alejandro Talavante dentro de su gesta de cuatro tardes a Madrid, consumidas sin grandes glorias. Quedaba el órdago. A la grande. Se estiró a la verónica con el tercero, que era su primero y se movió en la muleta el animal con ese punto de orientarse y recortar el viaje que nos hacía estar atentos. Alejandro planteó la faena en los medios, pero no acabó de cuajarla y el final con los aceros estuvo en las antípodas de lo que debe ser. Su apuesta se quedó a medias y el sexto fue un sobrero de Garcigrande, que se durmió en el peto y con el que resultó un despropósito los primeros tercios. El ambiente cuando tomó la muleta era a la contra. Deslucido el toro y la faena. La gesta de Talavante se quedó sin gesto en su San Isidro de fiasco y con una espada nefasta.

MADRID, 04/06/2022.- El diestro Alejandro Talavante da un pase al primero de su lote durante la corrida de la Feria de San Isidro celebrada este sábado en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. EFE/ Emilio Naranjo FOTO: Emilio Naranjo EFE

El encaste Santa Coloma del primero sacó su versión de temple y ritmo en la muleta de Rafaelillo. Qué pitón izquierdo. Viajaba largo el animal y repetía. Era franco y hasta el final con las revoluciones justas. El murciano fue descubriéndolo poco a poco, abriéndole las puertas a las embestidas. Lo mejor vino en un par de tandas al natural, muy cerrado en tablas. El espectáculo corrió a cargo de la estocada. Una obra de arte, por la ejecución y la efectividad. Tremenda. Y así tuvo su premio.

Toros en Las Ventas. Rafaelillo, Manuel Escribano y Alejandro Talavante. FOTO: Jesus G. Feria La razon

Gigante de pitones fue el cuarto. Un mundo le debió parecer a Rafaelillo salir con el capote a pararlo. Se frenó el animal, pero tiró de oficio para llevarlo hasta los medios mientras lo enseñaba. No se lo puso fácil después. El trofeo que ya había cortado presionaba. El toro más. La media arrancada cada vez era más corta, más orientada y dubitativa. Un trago. Rafaelillo no perdió los nervios. Por encima del animal solventó las muchas dificultades, aguantando cabezazos (recordamos que el tamaño era XXL), cruzado y queriendo. No se le podía pedir más. Llegó un punto que era imposible. Pasar por delante de esos pitones en la suerte suprema algo parecido al infierno. No perdió la sonrisa.

Escribano fue ganando en ajuste y peligrosidad en las banderillas hasta poner un tercer par de infarto. El arreón que le pegó le puso en aprietos. A Manuel, que no es cualquier cosa. Todo ese ímpetu lo perdió de pronto cuando llegó a la muleta este segundo toro. Su embestida al paso y sin fiereza no transmitía nada.

A portagayola fue a recibir al quinto. Un calvario. Cuando vimos salir a ese toraco, más. Pasó de largo en la suerte y apretaba después. Ya se quedaba por debajo en el capote cuando lo puso al caballo. Andanzas de lo que estaba por venir. Agresivo de pitones y muy fiero, el toro llevaba el peligro en cada arrancada, rebañaba avieso. Un regalo. Miedo. Ponerse al natural era todo un desafío y ligar una quimera si tenía pensado salir vivo. Expuso, arriesgó hasta lo incómodo en los tendidos. Entrar a matar era una broma pesada con ese toro a la caza y que no lo dejaba ni acercarse. Habilidosísimo. El contrapunto para lo que no vino después.

Ficha del festejo

LAS VENTAS (MADRID). Penúltima de la Feria de San Isidro. Se lidiaron toros de Adolfo Martín. El 1º, de buen pitón zurdo y buen ritmo; 2º, sin poder y al paso; 3º, de media arrancada y punto orientado; 4º y 5º, peligrosos y orientadísimos; 6º, sobrero de Garcigrande, deslucido. Lleno de «No hay billetes».

Rafaelillo, de grana y oro, estocada fulminante (oreja); pinchazo, estocada (saludos).

Manuel Escribano, de blanco y plata, entera, aviso (de verde y oro, dos pinchazos, estocada corta (silencio ); estocada caída (saludos).

Alejandro Talavante, de verde hoja y oro, metisaca, estocada defectuosa, media (silencio); siete pinchazos, media, descabello (pitos).