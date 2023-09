25 años y un día ¿una condena? no: un regalo

Pese a la amenaza del agua, la gente llenó la plaza para asistir a lo que se tenía como corrida estrella de la feria. Por la mañana, cara y cruz para Daniel Ruiz. El alcalde presidió un homenaje a su padre y las autoridades veterinarias le rechazaron dos toros de los previstos para ser lidiados en esta función en cuyo preludio se le hicieron a El Juli -en cuyo honor se había engalanado el ruedo- distintos reconocimientos y ofrendas en esta su última presencia en Albacete.

El Juli, que tantas tardes de éxito y tantos triunfos ha obtenido en esta plaza, agradeció los detalles con una actuación inmensa. Se las vio en su primer turno con un toro de Jandilla escurrido de carnes, que peleó en el caballo y se llevó hasta cuatro puyazos en un mismo viaje. Le dio confianza su matador y lo afianzó en el último tercio, aprovechando su embestida humillada y noble. Series de cuatro, cinco y hasta seis muletazos por tanda sirvieron para componer una faena en los medios de temple, ligazón y plantas quietas, poniendo al público en pie con los adornos finales. Estoconazo en todo lo alto, dos orejas para el torero y vuelta al ruedo póstuma para el toro. Un gran toro este “Adrián”. Se quedó muy corto de salida el cuarto, pero en las manos de Julián López fue cambiando de tendencia; tirando siempre de él le hizo ganar en recorrido y, sobre todo, en fijeza, apurándole totalmente. 25 años después El Juli se despidió de Albacete, su feria, su plaza y su afición regalando un gran día de toros y sirviendo de acicate y estímulo a sus compañeros de terna.

Se lució Ureña al lancear a su primero, encampanado y engallado y de no fácil lidia por su estructura, con la cara muy arriba siempre y protestando cuando le obligaban. Porfió el murciano, honrado y valiente, hasta que su oponente se acobardó. No se conformó Ureña y siguió, terco, obstinado y temerario, hasta, metido en tablas, sacar el último muletazo que tuvo un animal al que tiró patas arriba de una estocada fulminante. Fue ovacionado al veroniquear al quinto, con el que estuvo muy firme y dominador, bajando mucho la mano y manteniendo siempre encelado a un cornúpeta que no fue fácil y protestó al final. La espada le privó de salir a hombros.

Regateó en el capote el primero de Roca Rey, que brindó a El Juli. Tras un largo parlamento el peruano echó las rodillas al suelo para comenzar un trasteo vibrante, sólido y de compás abierto, alterado al ser sorprendido en un giro y llevarse una voltereta. Incidente que le encorajinó todavía más y le puso a la gente de su parte, volcada ya con él en sus desplantes metido entre los pitones antes de volcarse sobre el morrillo para asegurarse ya la puerta grande. Empujó encelado el sexto en el peto, llevándose una paliza más que regular. Tuvo que darle mucho tiempo y aire para que recuperase el resuello y se fuese arriba, firmando luego otro trasteo poderoso y mandón en el que estrujó todo el jugo que tuvo el de Jandilla. Negado con el estoque, a punto estuvo de escuchar el tercer aviso, pero ello no empaña una labor brillante.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 15 de septiembre de 2023. Plaza de toros de Albacete. Octava de feria.

Cuatro toros de Daniel Ruiz y dos, primero y sexto, de Jandilla, el primero de ellos premiado con la vuelta al ruedo. Conjunto de presencia y juego muy desigual.

El Juli, de gris plomo y oro, estocada entera (dos orejas); y estocada entera (oreja).

Paco Ureña, de verde hoja y oro, estocada entera (oreja); y seis pinchazos y descabello, (ovación).

Roca Rey, de teja y oro, estocada entera (dos orejas); pinchazo, media estocada, aviso, pinchazo, media estocada, dos pinchazos, aviso, pinchazo y descabello (silencio).

Incidncias: En las cuadrillas destacaron Álvaro Montes y Chacón.