En la muerte de un maestro

"El cielo abre su puerta grande para recibir a un jerezano de leyenda"

La alcaldesa la ciudad en la que nació Rafael de Paula ensalza su legado y se suma a los cientos de reacciones de seguidores en las redes sociales

El singular Rafael de Paula dibuja un profundo natural en la catedral del toreo, Las Ventas
Imagen de archivo de Rafael de Paula
La noticia del fallecimiento del diestro Rafael de Paula ha poblado de reacciones de admiradores la red X -antes Twitter-. La alcaldesa de la ciudad de Jerez, la ciudad natal del torero, María José García-Pelayo, afirma que “el cielo abre su puerta grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo”, trasladando finalmente el pésame a su familia, amigos y a toda la afición: “Su legado será eterno”. El periodista Alfonso Santiago recuerda en la misma red que le gravó en 2022. “Fue un privilegio, casi improvisado, el maestro quería hablarme y no pude dejar pasar la ocasión”. Enrique de la Rosa aprovecha por su parte para recordar una de sus frases más célebres: "En el toreo no hay artistas, sino toreros con arte. Los artistas están en el circo”. El célebre periodista Manolo Molés lamenta la “triste” noticia y recuerda que “el mundo del toro pierde a un personaje importante. Un gran torero, el maestro Rafael de Paula”. Desde la Peña Taurina Trianera Juan Ortega afirman que echarán de menos al maestro: “Una figura inmensa de la tauromaquia, su arte y su legado quedarán para siempre”. Juan Diego Madueño apunta que “era un mito. Juan Belmonte lo adoptó. Apoderó a Morante. Y tuvo dimensión de leyenda mucho antes de su muerte, la finca más valiosa a la que puede aspirar un torero. Era un fenómeno, que ya es decirlo todo. Descanse en paz”.

