La noticia del fallecimiento del diestro Rafael de Paula ha poblado de reacciones de admiradores la red X -antes Twitter-. La alcaldesa de la ciudad de Jerez, la ciudad natal del torero, María José García-Pelayo, afirma que “el cielo abre su puerta grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo”, trasladando finalmente el pésame a su familia, amigos y a toda la afición: “Su legado será eterno”. El periodista Alfonso Santiago recuerda en la misma red que le gravó en 2022. “Fue un privilegio, casi improvisado, el maestro quería hablarme y no pude dejar pasar la ocasión”. Enrique de la Rosa aprovecha por su parte para recordar una de sus frases más célebres: "En el toreo no hay artistas, sino toreros con arte. Los artistas están en el circo”. El célebre periodista Manolo Molés lamenta la “triste” noticia y recuerda que “el mundo del toro pierde a un personaje importante. Un gran torero, el maestro Rafael de Paula”. Desde la Peña Taurina Trianera Juan Ortega afirman que echarán de menos al maestro: “Una figura inmensa de la tauromaquia, su arte y su legado quedarán para siempre”. Juan Diego Madueño apunta que “era un mito. Juan Belmonte lo adoptó. Apoderó a Morante. Y tuvo dimensión de leyenda mucho antes de su muerte, la finca más valiosa a la que puede aspirar un torero. Era un fenómeno, que ya es decirlo todo. Descanse en paz”.