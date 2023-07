El Cirujano Jefe de Santander: "Roca Rey estaba emocionado en la enfermería al pensar en lo que podía haber pasado"

A las 24 horas del gran susto de Santander. Las dos cogidas de Roca Rey que pudieron acabar en tragedia y la gesta de Cayetano quisimos entrar en el mismo lugar que lo hizo después el diestro peruano y hablar con el Cirujano Jefe de la plaza de toros de Santander, Daniel Casanova, para saber cómo había vivido todo. Lo cierto es que el propio doctor no acabó ni de ver la tremenda cogida de Roca Rey y antes de saber cómo acababa todo se fue derecho a la enfermería: "Nuestra visión era tangencial, pero percibimos que era comprometida, así que me fui a poner el pijama porque tenía la certeza de que teníamos que hacer una traqueotomía y por suerte la situación no fue así y salió indemne de esa trágica cogida".

Roca Rey se repuso en la plaza, de forma inaudita y logró no solo cuajar al toro sino cortar los dos trofeos. Después sí tuvo que pasar por la enfermería: "Vino más tarde, pero ya más tranquilo al verle caminar y consciente. Tenía buena tensión. El impacto era brutal, estaba muy pálido y estábamos muy preocupados, pero viendo lo que habíamos visto tranquilos", reconoce el doctor.

"Era conveniente hacer pruebas de imagen para evaluar las lesiones, estaba cansado y emocionado, porque percibió lo que había ocurrido, pero se fue al hotel y al día siguiente a Sevilla para revisarse la rodilla", nos relata Daniel Casanova.

Cayetano Rivera

Cayetano no pasó a la enfermería, pero también estaba dolorido. Y no era para menos. "Al acabar la corrida nos llamó el empresario José María Garzón y fuimos al hospital con Cayetano. "Tenía una fractura de costilla, en el flaco un hematoma y queríamos descartar una lesión en el hígado".

A pesar de todo, un milagro de todas todas.