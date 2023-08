Emilio de Justo, un gran torero para una gran tarde en Málaga

Emilio de Justo ha debutado hoy en Málaga abriendo la puerta grande de Manolo Segura después de cortar un total de tres orejas con dos faenas excepcionales y distintas, mientras que Ginés Marín ha cortado una oreja a su primer toro y Miguel Ángel Perera se ha ido de vacío.

¡Qué grande es el toreo cuando se viven tardes como la de hoy en Málaga! Qué magnífico torero es Emilio de Justo y qué suerte haber podido disfrutar de su toreo en una temporada que estaba siendo complicada para el de Cáceres después de la gran lesión que tuvo el año pasado.

En el quinto toro nadie apostaba porque pudiera obtener faena de premio alguno, pero Emilioquiso llevar la contraria a todos y fue haciendo al toro poco a poco, sin obligarlo de primeras, intentando alargarle la embestida e ir haciéndolo. Después de todo este trabajo, consiguió los pasajes de mayor lucimiento de la tarde, rompiéndose él y rompiendo al toro, obligándolo por bajo, llevándolo atrás de la cadera. La gente se volvió loca, Emilio estaba entregado, con los riñones encajados, era tanto, que al final soltó el estoque de matar en el albero y toreó con la mano derecha al natural.

Emilio de Justodebutaba en el coso de La Malagueta y lo hizo con una muy buena faena al tercer toro de la tarde, de Domingo Hernández. Primero lo recibió con el capote por verónicas muy templadas y bajando la mano, rematando con una media. Ya con la muleta consiguió una faena de mucho empaque, porque si buenas fueron las tandas sobre la mano derecha, mejores fueron las tandas al natural.

Miguel Ángel Perera no pudo lucirse con el capote en su primer toro de la tarde debido a la sosa y desclasada embestida del animal, que estuvo muy aquerenciado en la zona de chiqueros. De hecho, el primer puyazo lo recibió allí. No era un animal para el lucimiento, se quedaba corto, soltaba mucho la cara y por el pitón izquierdo tenían que ser de uno en uno, tirando de él. Su segundo tampoco fue un toro para el triunfo, noble, sí, pero muy soso. De salida no hizo caso de los capotes y puso en serios apuros a Curro Javier con dos pasadas en falso, aunque al final consiguió el subalterno un extraordinario par. Comenzó la faena de muleta en el centro del ruedo con un pase cambiado por la espalda, muy habitual en el extremeño, y después de las dos primeras tandas se pudo comprobar que la condición del animal iba a condicionar el trasteo.

Ginés Marín cortó una oreja a su primero después de una buena faena a un animal muy parado, que no terminaba de humillar y que entraba andando a cada cite. Tuvo que acortar distancias para conseguir arrancar los olés de La Malagueta y, rematando con la mejor estocada de la feria hasta ahora, cortar una oreja. En el sexto nada pudo hacer con un animal agarrado al piso que, a pesar de acortar distancias, no le permitió lucimiento y el público empezó a invitarle a que se fuera por el acero de verdad ya que aquello no iba a alcanzar cotas mayores.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 14 de agosto. Plaza de toros La Malagueta, Málaga. La plaza registró dos tercios de plaza en tarde agradable.

Cuatro toros de Garcigrande y dos de Domingo Hernández (3º y 4º) desiguales de presentación, nobles pero sosos. El mejor, el segundo.

Miguel Ángel Perera, de blanco roto y oro: pinchazo y estocada desprendida (palmas); estocada (palmas)

Emilio de Justo, de marfil y oro: estocada levemente caída (oreja); estocada (dos orejas tras aviso)

Ginés Marín, de caldera y oro: estocada (oreja); dos pinchazos y estocada (silencio)

Incidencias: En cuadrillas, saludaron tras parear al cuarto Curro Javier y Vicente Herrera. Y tras parear al sexto Antonio Manuel Punta.