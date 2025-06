Estos son los impresionantes toros de Conde de Mayalde para este viernes en Las Ventas

Los últimos compases de la Feria de San Isidro ya resuenan en Las Ventas, y la corrida de este viernes 6 de junio cobra una dimensión especial. Los seis toros del Conde de Mayalde, ya enchiquerados, son los encargados de poner la prueba final a una terna variada en experiencia y proyección. En tardes como esta, es el toro quien decide. Y en Madrid, esa sentencia tiene un valor que trasciende al cartel.

La ganadería toledana del Conde de Mayalde vuelve a la plaza más exigente con un encierro de muy ofensivas caras y seriedad contrastada, marcado por una morfología armónica, fina de cabos, con el sello Domecq en sus venas pero un fondo que va más allá del simple linaje. No es la suya una divisa de grandes titulares en los medios, pero sí de respeto en los corrales. Cuando un toro de Mayalde humilla, la plaza lo reconoce. Cuando exige, obliga a mostrar la verdad. No hay torero que no sepa que estos animales no regalan nada.

En esta ocasión, la terna la encabeza El Fandi, veterano matador con cientos de tardes a sus espaldas, que regresa a Madrid con la voluntad intacta de revalidar su sitio. Frente a él, toros que no admiten dudas ni concesiones estéticas. La cita adquiere también especial significado con la confirmación de alternativa de Ismael Martín, torero de Salamanca que pisa por primera vez el ruedo como matador. Su primer toro, que será el segundo de la tarde, marcará el inicio de su historia grande. Para él, el toro de Mayalde es juez, y la plaza, tribunal. Completa el cartel Samuel Navalón, joven con hambre de figurar que ya ha dejado detalles de su concepto en esta plaza. Esta tarde es su última oportunidad de la feria. Con un lote que puede exigir o brindar lucimiento, su sitio en la temporada puede definirse en una serie.

La corrida comenzará a las 19:00 h y podrá seguirse en directo a través de Telemadrid y la plataforma digital Telemadrid.es. Quedan pocas fechas en el calendario venteño y el hierro de Mayalde ofrece esta tarde una de las últimas grandes ocasiones de la feria.

Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

Ismael Martín confirmará con "Chorlito", nº 23.

"Chorlito", nº 23 Alfredo Arévalo Plaza 1

El segundo será "Escultor", nº 25, para El Fandi.

"Escultor", nº 25 Alfredo Arévalo Plaza 1

El tercer turno saldrá "Joyero", nº 2, para Samuel Navalón.

"Joyero", nº 2 Alfredo Arévalo Plaza 1

El Fandi lidiará al cuarto, "Curioso", nº 53.

"Curioso", nº 53 Alfredo Arévalo Plaza 1

En quinto lugar saltará "Descreído", nº 29, para Ismael Martín.

"Descreído", nº 29 Alfredo Arévalo Plaza 1

Y Samuel Navalón cerrará la tarde con "Destocado", nº 46.

"Destocado", nº 46 Alfredo Arévalo Plaza 1

El primer sobrero, "Extranjero", nº 3, portará el hierro titular, mientras que el segundo, "Rociero", nº 38, llevará el de Martín Lorca.