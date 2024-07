Estos son los serios novillos de Ganadería de Pincha que abren los sanfermines

Aunque los ejemplares de Ganadería de Pincha todavía no han corrido el encierro, privilegio exclusivo para las corridas de toros que se lidian a pie, a juzgar por los méritos del hierro, poco le falta para conseguirlo. Ya no solo por la seriedad de la estampa de los novillos que ha llevado a Pamplona en las cuatro oportunidades que ha lidiado, sino tambien por el juego que ha venido demostrando. De los 24 utreros que han pisado la Monumental, dos han merecido la vuelta al ruedo: "Ofuscado", nº 2, en 2019, y "Soñador", nº 7, en 2022. Además, se les han cortado hasta 12 orejas, concediendo 3 puertas grandes, a Francisco de Manuel, Diego San Román e Isaac Fonseca, respectivamente. Así que no sería extraño que en los años próximos el hierro de Lodosa comience a lidiar también corridas de toros en San Fermín.

Mientras eso sucede, los ejemplares para esta noche ya están sorteados y enchiquerados a la espera de que suenen clarines y timbales para dar comienzo a la celebración más internacional del toreo.

Novillos de Pincha para San Fermín La Razón

Precisamente, ese honor le corresponderá a "Pícaro", nº 4, cuya lidia le corresponde a Jarocho, el más antiguo de la terna y que se prepara para recibir su alternativa. después de abrir la puerta grande de Madrid durante la pasada feria de San Isidro. Junto a él, alternarán otros dos novilleros destacados del ciclo madrileño, el colmenareño Alejandro Chicharro y Samuel Navalón.

Este es el orden de lidia:

Sorteo novillada Pamplona 2024 La Razón

¿Dónde ver por televisión la novillada?

Este festejo, como toda la feria, será retransmitido por las cámaras de OneToro TV, aunque en un horario diferente al resto de las corridas de toros, pues la novillada dará comenzo a las 20:00 horas. La transmisión comenzará media hora antes de que suenen clarines y timbales, a las 19:30 horas.