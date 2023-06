Fortes: «Sé que puedo competir con los que están arriba»

A Saúl Jiménez Fortes (Málaga, 11 de enero de 1990) no le viene de nuevas esto de anunciarse en solitario para matar seis toros en una plaza. Sus pasadas experiencias en la plaza de Málaga, en 2013 y 2017, ya hablan no sólo de su experiencia, sino de su capacidad, pues de ambas ha salido triunfador con el corte de dos orejas. Aunque, más allá de los trofeos, los aficionados reconocen en Fortes a uno de los toreros más puros del escalafón.

Saúl, no es la primera vez que se mide en solitario a seis toros. ¿Qué busca con este nuevo reto?

La idea surgió de la empresa, al terminar la corrida del año pasado, nos consultaron la posibilidad de anunciarnos en solitario esta temporada porque llevaba cuatro goyescas consecutivas triunfando y se había generado un ambiente muy propicio para hacerlo. Por otra parte, me motivó el hecho de mostrar el momento vital en el que me encuentro, también como torero, y me ilusiona mucho no sólo mostrar que puedo solucionar todo tipo de embestidas, sino dar un contenido artístico conceptualmente diferente en una misma tarde. Eso es algo que me ha movido mucho.

¿Cómo es eso?

El aficionado tiende a etiquetarte y al principio me mostraba como un torero valiente, épico. Después se ha podido ver que había mucha más profundidad en mi toreo y ese crecimiento continuo, que llevo desde que empecé de novillero y en estos años en que se han juntado lesiones, pandemias, entre otras circunstancias, he ido profundizado sobre esto. Entonces condensar en una tarde los quince años que llevo como profesional es algo que me motiva mucho.

¿No es mucho tiempo un año para darle vueltas a la cabeza a un compromiso así?

Es tan grande como para necesitar hacerlo con tiempo. Es verdad que todo quedó un poco dormido desde que se planteó hasta que se le empezó a dar forma a todo. Es bueno tener tiempo para meditar y preparar la tarde, hace que llegues con mayor confianza y, sobre todo, me ayuda a dar un paso más en mi carrera. Porque, aunque toreara quince corridas, nada me ha hecho crecer tanto como preparar una corrida en solitario. Tienes que dar contenido durante dos horas y no sólo para dar la mejor versión de ti, sino para dar seis versiones diferentes y buenas.

En eso ayuda la elección de los toros.

Así es, cada hierro tiene su significado. El toro de Victorino tiene una embestida especial, que nos exige y nos obliga a dar una gran dimensión como toreros; Valdefresno también pone un punto de variedad en su comportamiento; Domingo Hernández no es un toro fácil; El Pilar es un hierro que conozco bien; también hay un toro de Julio de la Puerta que está en muy buen momento; y un guiño al hierro local de Manuel Blázquez. Después los toros saldrán como sean, pero son seis ganaderías en las que creo. Además, no tiene nada qué ver la forma de presentarle la muleta a un toro de Victorino, que a uno de Domingo Hernández o de El Pilar. Técnicamente son seis propuestas y estilos diferentes.

¿Es el golpe de efecto que necesita su carrera?

No creo. Aunque sé que me hace falta ese triunfo importante en una plaza de renombre que le dé un impulso a mi carrera, soy realista con mi situación y sé que un triunfo en una plaza de tercera no me va a abrir las puertas de todas las ferias, pero lo que está en mi mano es demostrar de lo que soy capaz, que la gente vea mi momento y que puedo estar al nivel de los que están arriba, competir con ellos.