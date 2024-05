La Infanta Elena, fiel a su cita con la Feria de San Isidro

Después de celebrarse ayer la tercera novillada del ciclo isidril con una excelsa actuación de Alejandro Chicharro, que ya había abierto la Puerta Grande de Las Ventas en la Feria de la Comunidad de Madrid, la feria se puso ayer cara con un cartel de altos vuelos.

En la tarde de hoy, miércoles 29 de mayo, se ha lidiado un encierro de la ganadería de Juan Pedro Domecq y ha sido el también torero sevillano de La Puebla del Río, José Antonio «Morante de la Puebla» quien ha hecho el paseíllo por segunda vez y lo volverá a hacer el 9 de junio, en la corrida de la Beneficencia. Con él siempre hay esperanza de una buena tarde, por mala que venga la racha. Arrastra a muchísima afición joven.

Ha sido también la segunda tarde del extremeño Alejandro Talavante y en este caso la primera del diestro sevillano Pablo Aguado, que en la Maestranza y bajo la lluvia dejó una faena bonita y de mucha expresión, y cortó una oreja en buena lid. La corrida comenzó una tarde más a las siete en punto y con el cartel de «No hay billetes» colgado desde hace días. El octavo en lo que llevamos de Feria, aunque los llenazos se suceden en este San Isidro de temperaturas veraniegas. La expectación era mayúscula también porque alcanzado el ecuador de San Isidro no han pasado tantas cosas como se esperaba y, sobre todo, no ha llegado el triunfo que detone una feria que ahora mismo encuentra su éxito en la afluencia masiva de público. Queda pendiente abrir la Puerta Grande.

Muchos rostros conocidos han acudido hoy al coso de la calle de Alcalá, entre otros, la Infanta Elena, afición que ha heredado de su padre, el Rey Don Juan Carlos y que ella ha transmitido a su hija, Victoria Federica. Acudió con su prima Mecía Morales.

No faltó tampoco el poeta y periodista Antonio Lucas y la presentadora de Televisión Española, Lara Siscar.

Antonio Carmona y Yola Jesús G. Feria

El mundo de la política ha estado representado por Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid, Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y Antonio Miguel Carmona, ex diputado de la Asamblea de Madrid, acompañado de Yola, el popular Pío García Escudero, el político y empresario Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, también en la plaza junto a un grupo de amigas. Repite una tarde más el ex ministro José María Michavila.

Juan del Val y Manolo Sanchís Jesús G. Feria

Muy defensora de la Fiesta Nacional se mostró Mari Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos. No perdió ni un detalle de la lidia el CEO de Logista, Íñigo Meiras , así como Emiliano Suárez, tercera generación de joyeros, Charo Salvachúa, alma mater de la peña Las Meninas de España, Yolanda y Nuria González y Pedro y Beatriz Trapote.

Fernando de Santiago, presidente del Colegio de Gestores Jesús G. Feria

Muy expectante se mostró el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho, que compartió asiento con Pepín Liria. Una tarde más vimos al escritor Juan del Val, junto a Manolo Sanchís, y Antonio Vázquez, apoderado de Pablo Aguado. También al maestro José Ortega Cano, junto a su hija Gloria Camila, y muy bien acompañado estuvo Luis Miguel Rodríguez, «el chatarrero», Fernando de Santiago, presidente del Colegio de Gestores y Jesús Gil Marín.