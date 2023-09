El Juli prosigue en su triunfal despedida, mientras Tejela recuerda su zurda de oro

A pesar del mal pronóstico del tiempo que restó público en los tendidos, que se cubrieron en menos de la mitad de su aforo, "La Estudiantil" se vistió de gala para una tarde especial. Se trataba, nada menos, que de la despedida de Julián López "El Juli", así como la reaparición del torero local Matías Tejela, que con esta actuación celebraba el XX aniversario de alternativa. Y con ellos, uno de los llamados a ese cambio generaciobal, el toledano Tomás Rufo. Antes de que saliera el primero de la tarde, Matías Tejela recibió un emotivo homenaje por parte de sus amigos y las peñas taurinas, quienes le entregaron una placa en reconocimiento a su carrera.

Ya metidos en faena, la corrida estuvo marcada por el tibio comportamiento de los toros, que si bien no pusieron demasiadas dificultades, tampoco terminaron de romper para que las faenas resultaran contundentes. Sin embargo, el bien presentado primero permitió a El Juli realizar una faena centrada y elegante, aprovechando las embestidas suaves del toro para llevarlo más allá, intentado hacerlo romper. Sin embargo, aquello no terminó de calentar los mojados tendidos, por mucho que Julián pusiera tuda su capacidad y empeño en ello, aunque fue suficiente para cortar el primer trofeo. Otro cortaría del cuarto, un toro con características similares, logrando nuevamente una faena destacada. Durante esta lidia, el toro mostró menos fuerza en el último tercio, pero tenía la suficiente calidad como para que El Juli no renunciara a meterlo en la muleta y se despidiera de Alcalá de Henares con una salida a hombros que, debido al clima adverso al final de la tarde, terminó por declinar.

Tejela en su regreso tuvo que lidiar con un segundo complicado, que no se fijó en los capotes y cabeceó en exceso. A pesar de las dificultades,Matías demostró no haber perdido el sitio y se plantó con firmeza en una labor corta, pero de autoridad suficiente para imponerse. El quinto fue otra cosa, más fuerte en sus hechuras y que embistió con clase. Entonces, a pesar de que arreció la lluvia, sacó Tejela el temple de esa maravillosa mano izquierda, que evidentemente no ha perdido, para firmar varios naturales sobresalientes, jaleados con fuerza por el público. La pena fue que la espada se llevó un más que justo trofeo.

El tercero fue un manso de solemnidad, que huyó de capotes y petos, y que sólo se mantuvo en la muleta de Tomás Rufo gracias a su trato delicado, aunque mandón. El toledano lo trató con mimo para no exigirle y evitar que se fuera a las tablas, en una faena medida y compuesta, pero cuando el toro se sintó podido ya no hubo más. Sólo una estocada que le valió la oreja. No iba a ser mejor el sexto, un toro sque nunca pasó, miró, probó, buscó por debajo, pero no se movió, por mucho que Rufo se metiera en su terreno para provocarlo. Poco más pudo hacer.

FICHA DEL FESTEJO;

Sábado 2 de septiembre. Plaza de toros "La Estudiantil", Alcalá de Henares (Madrid). Segunda de feria. Menos de media entrada en tarde de lluvia intermitente.

Toros de Alcurrucén, de correcta presencia y variado comportamiento, en general manso y sin romper.

El Juli, de azul marino y oro, estocada y descabello (oreja); y pinchazo y estocada (oreja).

Matías Tejela, de grana y oro, pinchazo y estocada (ovación); y pinchazo hondo, media estocada tendida y dos descabellos (ovación).

Tomás Rufo, de azul soraya y oro, estocada desprendida (oreja); y estocada desprendida y cuatro descabellos (palmas).

Incidencias: Al finalizar el paseíilo se guardó un minuto de silencio en memoria de José Antonio Chopera, tras el que las peñas rindieron un homenaje a Matías Tejela por el XX aniversario de su alternativa. El Juli renunció a la puerta grande por la lluvia que estaba cayendo al finalizar el festejo.