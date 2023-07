Manzanares no podrá reaparecer el viernes en Valencia

Después de haberse perdido el principal compromiso de su temporada, la celebración del XX anivesario de su alternativa en la pasada feria de Hogueras de Alicante, el diestro José María Manzanares finalmente no podrá reaparecer el próximo 21 de julio en Valencia, como lo tenía previsto, según lo adelantó el diario Levante, pues el torero no estaría comletamente restablecido de la operación de urgencia a la que tuvo que ser sometido en las vértebras cervicales.

Manzanares se vio obligado a cortar su temporada el pasado 7 de junio, cuando anunció que tendría que ser operado para la implantación de un dispositivo intersomático en la columna cervical del alicantino. Este dispositivo es una pequeña placa de titanio que se pone entre los cuerpos vertebrales, para lo que hay que quitar los discos, generalmente dañados o lesionados, con el objetivo de recuperar la altura del disco y la curva fisiológica de la columna lumbar y cervical, y que fue todo un éxito, según el equipo del reputado neurocirujano Antonio Luis Mostaza. No obstante, según el diario antes mencionado, la recuperación del torero alicantino no ha sido todo lo rápido que hubiese querido y no está en plenas condiciones para actuar de nuevo y torear, como presupuestaba, el próximo viernes, al lado de Morante de la Puebla y El Juli, ante toros de Juan Pedro Domecq.

Por este motivo, la empresa ya tendría prevista su sustitución con el torero valenciano Román.