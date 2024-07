El mundo del toro despide al «Mozart» del toreo

Tan pronto se conoció el fallecimiento del maestro sevillano, no se hicieron esperar las reacciones por parte de profesionales y aficionados al mundo del toro, que quisieron expresar su dolor por la pérdida y admiración, tanto por el torero como por el ser humano que nos dejó. En declaraciones a LA RAZÓN, el también destacado matador de toros Curro Vázquez manifestó que “es una semana negra para el toreo, primero Pepe Luis y ahora el maestro Paco Camino. No hay palabras para describir lo grande que ha sido tanto dentro como fuera del ruedo. Es una pérdida muy sensible. Uno de los más grandes de todos los tiempos y, sin duda, un ser humano con unos valores ejemplares”. Junto a él, a través de sus redes sociales son innumerables las muestras de dolor por la pérdida del diestro sevillano.

Pero han sido las redes sociales en donde se han hecho más visibles esas muestras de respeto. “Descansa en Paz abuelo, tu legado será eterno. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo y por el cariño mostrado, se recibe de corazón”, escribió su nieto Rafael Camino, mientras que el diestro colombiano César Rincón afirmó que “el mundo del toro está eternamente agradecido por su sapiencia. Estoy seguro de que las nuevas generaciones de aficionados siempre sabrán quién fue el maestro de Camas”, acompañando su mensaje con la foto en la que se ve a Camino con un jovensísimo Rincón, en uno de sus primeros tentaderos.

También Fernando Lozano se mostró “consternado y apenado por la noticia del fallecimiento del maestro Paco Camino, tuve la suerte de tratarlo estrechamente sobre todo cuando alternaba con Rafa (su hijo) en tantos carteles en nuestra etapa de novilleros. Nunca le olvidaré maestro. Gracias por todo”. Y Diego Ventura anotó que “Al toreo lo han hecho eterno los sabios como usted, Maestro. Hasta siempre”.

Juan Mora, Sebastián Castella, Alejandro Talavante, Miguel Abellán, David Galván, Esaú Fernández, el Ayuntamiento de Camas, la ganadería de Pablo Mayoral, la Fundación Toro de Lidia han sido, entre muchos otros, quienes se han plasmado en las redes su adiós al maestro cuyos restos se encuentran en la capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento de Camas hasta mañana miércoles 31.