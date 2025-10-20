Nautalia seguirá en valencia una temporada más

Durante el acto de entrega de los premios que concede la Diputación de Valencia a los triunfadores de la campaña en la plaza valenciana, el presidente de la corporación, Vicente Mompó, ha anunciado que la empresa Nautalia continuará gestionando el coso de Monleón también en la temporada de 2026, acogiéndose al dicho a prórroga que se establecía en el actual contrato.

Además ha comentado que la Diputación está preparando ya un nuevo pliegue de condiciones para sacar a concurso la plaza de cara al ejercicio de 2027, en el que se busca, principalmente, el beneficio del aficionado, un pliego que, en palabras de Mompó "revalorizará la plaza como espacio cultural, social y turístico”.

El presidente d ela Diputación también ha manifestado que la plaza volverá a abrir sus puertas para celebrar la Feria de Fallas de 2026, y que "lo hará con toda la grandeza que merece, porque no es un edificio cualquiera, es un símbolo de la ciudad y del mundo”.

Roca Rey fue el gran protagonista la gala de entrega de premios de la Diputación de Valencia

La Diputación de Valencia, en un acto celebrado en el Centro Cultural La Beneficencia, ha hecho entrega de sus premios a los más destacados de la temporada en el coso de Monleón, premios que este año se han limitado a lo sucedido en la feria de fallas, puesto que ni en julio ni en octubre hubo ya festejos debido a las obras que se realizan en la plaza, si bien también se ha hecho entrega de los galardones correspondientes a la temporada de 2024.

Andrés Roca Rey ha recogido cuatro trofeos, al ser reconocido como el matador de toros triunfador de las ferias de Fallas de 2024 y 2025, y además haber sido el autor de las mejores faenas de esas mismas ferias.

El otro gran protagonista de esta gala ha sido Román, merecedor del premio a mejor faena de la Feria de Julio de 2024, tras lograr la proeza de indultar al toro ‘Escondido’, de Santiago Domecq, ganadería premiada como la mejor de aquel serial. También han obtenido dos premios las ganaderías de Jandilla y La Quinta, que se han llevado los trofeos a mejor toro y mejor ganadería de las ferias de Fallas de 2024 y 2025 respectivamente.

Diego Ventura ha recogido los premios al mejor rejoneador de estas dos últimas campañas en tanto que los trofeos para los más sobresalientes novilleros han sido para El Mene, por su actuación en Fallas de 2025, Nek, en el serial fallero de 2024, y Samuel Navalón, que no pudo asistir debido al percance sugfrido en Algemesí hace mas semanas, como más destacado en la feria de julio del pasado año.

En cuanto al peonaje, José Chacón, por su actuación en marzo del año pasado; Javier Ambel, que destacó en julio de 2024, y el picador Francisco Ponz ‘El Puchano’, por el puyazo administrado al quinto toro de La Quinta lidiado en la última corrida de la feria de Fallas de 2025, han sido los distinguidos.