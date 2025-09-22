Las orejas de otoño

Como ya es también tradicional en la Feria de las Novilladas, la lluvia hizo acto de presencia, pese a no ser nunca bien recibida. Menos mal que se dejó notar antes, sin influir apenas en el estado del piso, y al final de la función, cuando ya estaba todo el pescado vendido.

Un festejo, este segundo del abono, triunfal y especial: los dos novilleros salieron a hombros y los dos hicieron su debut con picadores.

Fue por delante Marco Polope, al haber comenzado a torear sin picadores antes. El alumno de la Escuela Taurina de Valencia dejó patente una vez más su planta, maneras y concepto. Se midió a un primer novillo que empujó con interés en el caballo, estando a punto de derribar, luciéndose luego el novillero al quitar por tafalleras, y volvió a hacerlo en una faena de muleta pulcra, aseada y de buen trazo, muy asentada, aunque quizá le faltó enfadarse un poco más con un novillo noble, obediente y bondadoso.

Mucho más dispuesto se le vio con su segundo, iniciando su trasteo con una larga e intensa serie de rodillas. Ya erguido, se mostró muy firme, con las plantas atornilladas al suelo para torear muy templado y suficiente ante un oponente de exquisita docilidad.

El salmantino Emilio García Torres dejó una primera faena muy irregular, llevando muy toreado al novillo por el pitón derecho y gustándose al torear en redondo, pero no se acopló al hacerlo al natural, consintiendo numerosos enganchones, siendo generosamente recompensado, ya que también la mano se le fue muy abajo a la hora de la verdad.

Al cuarto se le dio muy fuerte en el caballo y llegó muy parado a la muleta. Ya bajo la lluvia, García Torres intentó sacar todo lo que tuvo el de Lagunajanda, que materialmente no podía desplazarse tras su pelea en el primer tercio. Pero ese empeño, y el ser breve al matar, le valió otro apéndice.

Llega el otoño y, con él, la caída de las hojas. En Algemesí, lo que caen son las orejas.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 21 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Algemesí. Segunda de la Feria de las Novilladas. Lleno.

Se lidiaron cuatro novillos de Lagunajanda, muy bien presentados y de buen juego.

Marco Polope (de blanco y oro), entera y dos descabellos, oreja; dos orejas.

García Torres (de azafata y oro), entera, dos orejas; entera, oreja.

De las cuadrillas destacó Raúl Martí.