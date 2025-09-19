Canal Sur emitirá en directo la Feria de San Miguel de Sevilla al completo

La televisión pública andaluza vuelve a abrir sus puertas al toreo grande.Canal Sur ha confirmado que retransmitirá en directo y en abierto las tres corridas que componen la Feria de San Miguel de Sevilla, un anuncio que ha sido recibido con entusiasmo por los aficionados. El ciclo, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en la Real Maestranza de Caballería, se convierte así en un nuevo escaparate para la tauromaquia en la pequeña pantalla.

El acuerdo entre la cadena autonómica y la empresa Pagés supone un paso más en la recuperación del protagonismo mediático de los toros. Tras las sobresalientes cifras de audiencia conseguidas durante la pasada Feria de Abril, el equipo liderado por Enrique Romero volverá a estar al frente de las retransmisiones, con su estilo cercano y didáctico que ya ha enganchado a miles de telespectadores.

No se trata solo de emitir toros, sino de contar lo que ocurre dentro y fuera del ruedo. La cobertura incluirá entrevistas, reportajes y una realización pensada para acercar la emoción de la plaza a todos los públicos. La televisión, una vez más, se convierte en aliada de una fiesta que lucha por su espacio en el panorama cultural y mediático.

Los carteles, que han generado gran expectación, reúnen a figuras consagradas y jóvenes promesas. El viernes 26 abrirán plaza José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado ante toros de Victoriano del Río. El sábado 27 será el turno de Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez, con toros de Garcigrande. Y el domingo 28, como colofón, se anuncian Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta, que tomará la alternativa con toros de Núñez del Cuvillo.